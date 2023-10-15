Жители Барнаула спасли рыбу, оставшуюся в болотинах после отлива

Мужчины собрали ее и выпустили в большую воду

15 октября 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула помогли выжить рыбе, которая не вернулась в Обь после ее обмельчания. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Уровень воды снизился и там, где раньше стояла большая река, образовались отдельные болотины. В этих "лужах" застряла рыба, которой не повезло уйти вместе с волной.

Горожане организовали уже второе спасение. Они собирают рыбу по болотинам и возвращают ее в реку.