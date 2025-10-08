Барнаульцы стали меньше жаловаться на отсутствие тепла в домах
Отопление подали в 99% жилых домов, на контроле остаются лишь пять повреждений
08 октября 2025, 12:15, ИА Амител
В Барнауле отопление уже подключили ко всем школам и детским садам, а также к 99% жилых домов. Жалоб на отсутствие тепла от жителей краевой столицы стало меньше. Об этом сообщили в городской администрации.
Ранее на проблемы с отоплением обращали внимание жители двух микрорайонов Барнаула. 7 октября специалисты исправили ситуацию. Пока на контроле остаются пять повреждений, из-за которых тепло не поступает в отдельные многоквартирные и частные дома. В данный момент барнаульцы стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением.
«Количество обращений, поступающих в единую дежурно-диспетчерскую службу Барнаула из-за отсутствия тепла, сократилось. Каждое обращение отрабатывается в индивидуальном порядке», – рассказал заместитель председателя – главный инженер комитета ЖКХ Виталий Ростов.
Районным администрациям поручили оперативно отрабатывать обращения граждан. Комитет по энергоресурсам и газификации Барнаула будет следить за устранением повреждений на инженерных сетях.
осенью они жалуются, что в октябре им не топят как в крещенские морозы, а в мае жалуются на то что отключают отопление, которое должно быть до середины июля.
Ну так правильно - те, которые уже остыли не жалуются.
А смысл? У нас до сих пор нет отопления. Слесарей не хватает - ждите.
Гость (12:35:42 08-10-2025) А смысл? У нас до сих пор нет отопления. Слесарей не хватает... А смысл в том, что они просто не знают, что где-то забыли открыть, где-то завоздушило, где-то еще чего
Попова 34, 38, 40, 42, 46, 48 ботареи едва теплые! Лужа в доме по Попова 40 не просыхает годами!
На Солнечной поляне 21 так ничего и не изменилось!!! Батареи на обратках как были чуть тепленькие так и есть!!! Проблему с отоплением в нашем доме никто не решает!!!
Гость (16:03:48 08-10-2025) На Солнечной поляне 21 так ничего и не изменилось!!! Батареи...
Ну так оне же уже отчитались, что всех подключили. И все... Ждут премий.
Гость (16:58:16 08-10-2025) Ну так оне же уже отчитались, что всех подключили. И все... Они то - да. А вот почему безмолвствует УК совершенно не понятно! БТСК говорит, что они с жильцами не работают! И что именно УК должна действовать от имени жильцов.
По сути должна быть направлена претензия в СГК что параметры по теплу на дом не выдерживают никакой критики и не соответствуют нормам. Но они этого не делают. И отвечают типо "пока БТСК не поднимут параметры так и будет"!!!
Но если те кто на прямой подачи еще могут жить с теплыми батареями , то у тех у кого батареи на обратках с температурой чуть больше 30 градусов обогреватели не выключаются. К тому же мы платим как все, а тепла не получаем!!
Нам все равно чья зона ответственности в этом вопросе больше- мы хотим нормального тепла за свои деньги!!!
Гость (21:59:43 08-10-2025) Они то - да. А вот почему безмолвствует УК совершенно не пон... Простите, но если у Вас в доме система отопления через энное место сделана, через обратку, то какие претензии к БТСК? Чтобы Вашу личную обратку прогреть они в дневную плюсовую температуру должны с ТЭЦ подать параметры как в -20, на все сети. У Вас обратка прогреется, а остальные начнут орать, что топят улицу, платят за перетоп. Начнут заваливать прокуратуру жалобами. Мне вот тоже кипяток сейчас в батареях не нужен, достаточно, что все батарей хорошо прогрелись и больше чем теплые. Скидывайтесь и решайте с реконструкцией Вашей системы.
09:55:14 09-10-2025
Гость (08:20:42 09-10-2025) Простите, но если у Вас в доме система отопления через энное... У вас хорошо прогрелись, а у нас батареи ниже температуры человеческого тела, есть разница?! Какой кипяток, вы вообще о чем?
БТСК не выполняют температурный график, параметры идущие на наш дом постоянно занижены- так яснее?
Поражают люди сидящие в тепле и дающие ЦЭУ. Какая реконструкция, вы вообще о чем? Так устроена система в домах и от жителей она не зависит! БТСК должны давать нормальное тепло, а УК заниматься наладкой в доме, чтобы у всех оно было равномерным! Вот и все!!!
Cолнечная поляна 21!!!"Отопление" которого итак еще не было нормального полностью упало сейчас!!! На обратках батареи почти не отличаются от температуры стен и даже прямые стояки чуть теплые! Вы там не уху ели?
Когда прекратится издевательство над нами!!Когда в нашем доме будет тепло и у всех!!!