Барнаульцы стали меньше жаловаться на отсутствие тепла в домах

Отопление подали в 99% жилых домов, на контроле остаются лишь пять повреждений

08 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru

В Барнауле отопление уже подключили ко всем школам и детским садам, а также к 99% жилых домов. Жалоб на отсутствие тепла от жителей краевой столицы стало меньше. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее на проблемы с отоплением обращали внимание жители двух микрорайонов Барнаула. 7 октября специалисты исправили ситуацию. Пока на контроле остаются пять повреждений, из-за которых тепло не поступает в отдельные многоквартирные и частные дома. В данный момент барнаульцы стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением.

«Количество обращений, поступающих в единую дежурно-диспетчерскую службу Барнаула из-за отсутствия тепла, сократилось. Каждое обращение отрабатывается в индивидуальном порядке», – рассказал заместитель председателя – главный инженер комитета ЖКХ Виталий Ростов.

Районным администрациям поручили оперативно отрабатывать обращения граждан. Комитет по энергоресурсам и газификации Барнаула будет следить за устранением повреждений на инженерных сетях.