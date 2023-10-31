Барнаульцы в соцсетях травят единственного в городе парня-воспитателя

Молодой человек на хейтеров внимания не обращает и продолжает работать

31 октября 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Единственный в Барнауле парень-воспитатель рассказал о том, что столкнулся с травлей в социальных сетях. Об этом сообщает портал "Страсти".

21-летний Владислав отметил, что в детстве никогда не ходил в детский сад и не думал, что станет воспитателем, но на приемной комиссии в университет выбрал профиль "дошкольное образование".

Перед практикой переживал, как его примут дети, но малыши быстро привыкли к молодому человеку. Женский коллектив Владиславом тоже доволен.

А вот в социальных сетях, когда узнали о том, что он работает воспитателем, стали травить, мол, это "женская профессия".

Парень отметил, что не расстраивается и не обращает внимания на недоброжелателей.