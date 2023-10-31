Барнаульцы в соцсетях травят единственного в городе парня-воспитателя
Молодой человек на хейтеров внимания не обращает и продолжает работать
31 октября 2023, 23:10, ИА Амител
Единственный в Барнауле парень-воспитатель рассказал о том, что столкнулся с травлей в социальных сетях. Об этом сообщает портал "Страсти".
21-летний Владислав отметил, что в детстве никогда не ходил в детский сад и не думал, что станет воспитателем, но на приемной комиссии в университет выбрал профиль "дошкольное образование".
Перед практикой переживал, как его примут дети, но малыши быстро привыкли к молодому человеку. Женский коллектив Владиславом тоже доволен.
А вот в социальных сетях, когда узнали о том, что он работает воспитателем, стали травить, мол, это "женская профессия".
Парень отметил, что не расстраивается и не обращает внимания на недоброжелателей.
23:53:23 31-10-2023
Тоесть баба-боксёр или баба-футболист их устраивает?
08:33:52 01-11-2023
Гость (23:53:23 31-10-2023) Тоесть баба-боксёр или баба-футболист их устраивает?... Баба боксер не изнасилует вашего ребенка, лишь потому-что у неё нету члена. И ни одна яжемать и ни один яжеотец не поднимут руку на женщину боксёра ибо сыкливые.
10:24:24 01-11-2023
Никита (08:33:52 01-11-2023) Баба боксер не изнасилует вашего ребенка, лишь потому-что у ... у меня в юности подруга была- метр с кепкой в высоту и 40 кг весом. три раза была замужем и мужья (просто огромные мужики по 2 метра, как на подбор), сбегали от нее, так как она их избивала до полусмерти. так это просто баба- гимнастка, а тут баба-боксер. эта все что угодно может сделать, ровно как и любой двуногий психопат.
11:05:03 01-11-2023
Никита (08:33:52 01-11-2023) Баба боксер не изнасилует вашего ребенка, лишь потому-что у ... Сказки, ни разу не видел ни одной бабы-боксера и т.п., чтобы хотя бы что-нибудь даже обычному мужику смогла противопоставить, улетают с разбитым таблом после первой же плюхи. И это в очень щадящем спарринге, на улице же у бабы против мужика шансов вообще нет
13:36:49 01-11-2023
Гость (11:05:03 01-11-2023) Сказки, ни разу не видел ни одной бабы-боксера и т.п., чтобы... смотри нарвешься на бабу каратистку впечатает тебе шнобель в рыло одним ударом ноги
21:04:42 02-11-2023
Никита (08:33:52 01-11-2023) Баба боксер не изнасилует вашего ребенка, лишь потому-что у ... Это вы к чему?
23:54:57 31-10-2023
Таким без разницы по какому признаку и кого затравливать. Кстати заголовок некорректный. Барнаульцы - это население Барнаула. Его коллективно затравливает всё население Барнаула?)
06:35:06 01-11-2023
Гость (23:54:57 31-10-2023) Т Кстати заголовок некорректный. Барнаульцы - это население Барнаула. Его коллективно затравливает всё население Барнаула?) а те кто травит, проживая в Барнауле, перестали быть барнаульцами?
08:17:44 01-11-2023
Гость (06:35:06 01-11-2023) а те кто травит, проживая в Барнауле, перестали быть барнаул... Тогда некоторые неумные жители
01:09:08 01-11-2023
Не от большого ума эта травля. Работает парень воспитателем - и ему это нравится. Многие из тех, кто травят, могут позволить себе такое удовольствие, как заниматься любимым делом? Не оглядываясь ни начье мнение? И не боясь этого мнения.
02:04:23 01-11-2023
Сколько же придурков в Барнауле... Темная, необразованная масса. Травить человека из-за своих диких предрассудков.
06:29:21 01-11-2023
Травить парня могут только дегенераты! А парень = молодец! МАленьких мальчишек надо воспитывать с детского сада именно парням.А то у нас засилье женщин в воспитании будущих мужчин.
08:17:48 01-11-2023
Отличная профессия, парень молодец! Не слушай никого и занимайся любимым делом. Представьте, как повезет его жене в части воспитания детей. Он будет знать об этом всё.
08:32:03 01-11-2023
Просто народ обезумел, везде видят педофилов, работает парень в детском саду, все сразу шаблоны. Радуйтесь что парень молодой, детей ваших не обидит, так как работает по профилю, почему-же вы возмущаетесь когда воспитатели женского пола, ваших деток унижают, избивают и тд? Вы же с пеной у рта требуете чтобы таких людей увольняли, но при этом продолжаете водить своих деток в ДС. А тут молодой парнишка только устроился после учебки, возможно сам отец, пытается воспитывать ваших детей, и не кнутом а пряником. Ведь вам же будет хорошо когда ваши дети придут из сада довольные, и не нажалуются что их обидели. Сами себе хуже делаете, парень плюнет на всё, и уволится и будете опять ныть что ваших детей унижают воспитательницы.
10:28:21 01-11-2023
это сетевые серуны из соседней группы "троллят". взрослый человек вряд ли на такое способен. молодец, воспитатель! уважаю!
10:29:28 01-11-2023
Молодец, Владислав! Удачи тебе и всего хорошего, а на моральных уродов не обращай внимания!!!
11:09:47 01-11-2023
Молодец парень, подавляющее большинство жителей Барнаула тебя точно поддерживает, не бери в голову высказывания отдельных недалеких личностей !
11:15:48 01-11-2023
Не зря народ так живет плохо в России. Глуп он в массе своей туп и зол. Знал бы хоть немного историю, или хоть немного умел бы думать, наоборот, требовал, что бы место учителя и воспитателя занимали мужчины.
11:47:32 01-11-2023
Какая прелесть! Усатый нянь )))
12:57:23 01-11-2023
Гость (11:47:32 01-11-2023) Какая прелесть! Усатый нянь )))... по ходу, минусит тот, кто не в курсе что это за персонаж
13:01:08 01-11-2023
Гость (11:47:32 01-11-2023) Какая прелесть! Усатый нянь )))... А эти яжмамки и яжпапки не знают такого фильма
11:58:18 01-11-2023
Странно, что у нас пошла мода травить работающих людей! Ну алкашей, нарков травите и сами работать идите, бездельники и диванные критики, вот так посмотришь у людей в башке реально ничего хорошего нет
13:46:25 01-11-2023
Гость (11:58:18 01-11-2023) Странно, что у нас пошла мода травить работающих людей! Ну а... Отчего же - зайдите в новость про уличного певца. его там то же "разнесли"
12:03:09 01-11-2023
По больше воспитателей мужчин!