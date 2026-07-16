Землетрясение магнитудой 4 произошло в Новосибирской области

Эпицентр располагался в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета

16 июля 2026, 20:33, ИА Амител

Землетрясение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Утром 16 июля в Искитимском районе Новосибирской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в районе деревни Харино, где расположены угольные разрезы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 07:34 по местному времени. Эпицентр располагался в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета.

Директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Еманов подчеркнул, что зарегистрированное событие было именно землетрясением.

«Точно можно сказать, что это не взрыв, а землетрясение. Ну а насколько это связано именно с добычей полезных ископаемых — это вопрос отдельных исследований. За последние 10–15 лет в этом районе мы наблюдаем целую серию сейсмособытий», — рассказал он РИА Новости.

По словам специалиста, наиболее ощутимыми толчки могли быть для жителей деревни Харино.

«В районе сел Усть-Чем и Елбаши где-то один-два балла, в Девкино – чуть больше двух баллов, а большие ощущения, судя по всему, были в районе Харино. Это именно по инструментальным наблюдениям. Но это зависит от разных факторов, в том числе грунтовых условий», — пояснил Алексей Еманов.

Как отметил ученый, связь землетрясения с добычей полезных ископаемых требует дополнительных исследований. При этом за последние годы в этом районе уже неоднократно фиксировались подобные сейсмические события.