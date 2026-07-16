Верхний этаж и крыша кафе были в огне. Что известно о пожаре в Манжероке
В результате происшествия никто не пострадал
16 июля 2026, 19:08, ИА Амител
Крупный пожар, произошедший утром 16 июля в кафе в селе Манжерок Республики Алтай, удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорании в кафе на улице Совхозной поступило спасателям в 11:50. К моменту прибытия первых подразделений огонь охватил второй этаж и крышу здания. Существовала угроза распространения пламени на соседние строения.
Полностью ликвидировать пожар удалось к 13:20.
В тушении были задействованы 35 сотрудников МЧС и девять единиц техники, в том числе шесть звеньев газодымозащитной службы общей численностью 18 человек.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
19:20:10 16-07-2026
а что ? гроза с молнией ударили ?
Ну ведь не электропроводка же ?
Курили ? Да Греф вроде некурит.
Мистика какая то ... А может какой нибудь Амаду аглы прикрепил бычек к стрелк и из лука по крыше ?
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21:06:24 16-07-2026
там хаотичная застойка какими-то куличиками, скученно , уродливо. Представляете что там внутри с сетями? немудрено, что полыхнуло. мне удивительно как оно там вообще еще работает!