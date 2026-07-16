Верхний этаж и крыша кафе были в огне. Что известно о пожаре в Манжероке

В результате происшествия никто не пострадал

16 июля 2026, 19:08, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай

Крупный пожар, произошедший утром 16 июля в кафе в селе Манжерок Республики Алтай, удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в кафе на улице Совхозной поступило спасателям в 11:50. К моменту прибытия первых подразделений огонь охватил второй этаж и крышу здания. Существовала угроза распространения пламени на соседние строения.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 13:20.

В тушении были задействованы 35 сотрудников МЧС и девять единиц техники, в том числе шесть звеньев газодымозащитной службы общей численностью 18 человек.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам.