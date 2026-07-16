Российских абитуриентов предупредили об опасном признаке эмоционального выгорания

Специалист посоветовала родителям не обесценивать переживания подростка

16 июля 2026, 22:01, ИА Амител

Студенты подрабатывают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Зацикленность подростка на мыслях о неудаче при поступлении может быть признаком эмоционального выгорания, а не обычного волнения. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина.

По словам специалиста, одним из наиболее тревожных симптомов является так называемое когнитивное сужение, когда подросток воспринимает возможную неудачу как жизненную катастрофу.

«Опасным симптомом является когнитивное сужение, когда подросток зацикливается на мысли: "Не поступлю на бюджет — жизнь кончена, я неудачник". Логика и аргументы здесь не работают, а психика находится в туннеле», — пояснила Ирина Крашкина.

Она отметила, что родители нередко принимают выгорание за обычную лень. При этом нежелание открывать учебники может быть связано не с отсутствием мотивации, а с эмоциональным истощением.

Среди других тревожных признаков врач назвала нарушения сна — ранние пробуждения с чувством тревоги или, наоборот, чрезмерную сонливость, а также психосоматические симптомы: боли в животе, тошноту перед занятиями с репетитором, головные боли и обострение кожных заболеваний.

Кроме того, поводом для беспокойства может стать резкое изменение поведения подростка: замкнутость, отказ от привычного общения, вспышки агрессии или потеря интереса к личной гигиене.

По словам Ирины Крашкиной, главная задача родителей в этот период — сохранить психическое здоровье ребенка, а не требовать любой ценой высоких результатов.

«Экзамены можно пересдать, год взять на перерыв, но восстанавливать психику после жесткого кризиса придется годами», — подчеркнула врач.

Специалист посоветовала родителям не обесценивать переживания подростка и отказаться от фраз вроде "успокойся" или "другие справляются". Вместо этого она рекомендует дать понять ребенку, что его чувства принимают и он может рассчитывать на поддержку семьи.