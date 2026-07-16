Мотоциклист оказался в больнице после аварии с переворотом в Горном Алтае
Молодой человек не справился с управлением
16 июля 2026, 21:08, ИА Амител
В Улаганском районе Республики Алтай ночью 15 июля произошло ДТП, в котором пострадал водитель мотоцикла. Молодого человека госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По предварительным данным, авария произошла около 02:05 неподалеку от села Чибита.
Как установили сотрудники полиции, 18-летний местный житель за рулем мотоцикла Racer-300 не справился с управлением, потерял контроль над транспортным средством и съехал с дороги в кювет.
В результате ДТП водитель получил травмы и ушибы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
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