Мотоциклист оказался в больнице после аварии с переворотом в Горном Алтае

Молодой человек не справился с управлением

16 июля 2026, 21:08, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Улаганском районе Республики Алтай ночью 15 июля произошло ДТП, в котором пострадал водитель мотоцикла. Молодого человека госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла около 02:05 неподалеку от села Чибита.

Как установили сотрудники полиции, 18-летний местный житель за рулем мотоцикла Racer-300 не справился с управлением, потерял контроль над транспортным средством и съехал с дороги в кювет.

В результате ДТП водитель получил травмы и ушибы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.