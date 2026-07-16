Ведра за пару часов. Жители Алтайского края показали урожай лесных ягод

Одним из самых популярных мест для сбора ягод остается Ленточный бор

16 июля 2026, 20:05, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Жители Алтайского края продолжают выбираться в леса за ягодами. В середине июля любители тихой охоты сообщают о богатом урожае малины, тогда как грибов из-за жаркой и сухой погоды по-прежнему немного. Своими находками они делятся в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте".

Одним из самых популярных мест для сбора ягод остается Ленточный бор и окрестности Барнаула. По словам участников сообщества, малину здесь собирают целыми ведрами.

«В Ленточном бору <...> малины очень много, ежевика цветет, но уже кое-где попадается ягодка. Комара и мошки нет совсем», — рассказал один из любителей лесных прогулок.

Другие отмечают, что грибной сезон пока не начался, зато постепенно созревают новые ягоды.

«Сегодня с утра сходили в лес. Черта города Барнаула. Лес сухой, даже росы нет, грибами не пахнет, зато малины полно. Брусника начинает спеть... Ждем дожди и грибы», — написал еще один подписчик сообщества.

По словам жителей региона, земляника уже практически завершает сезон, а малина сейчас находится на пике плодоношения.

«На выходных выбрался в лес. Улов — три сыроежки и различная ягода. Земляника уже отходит, малина в самом разгаре, остальная — поспевает», — поделился участник группы.

Еще один автор отметил, что в лесах "малины много, черника очень мелкая, грибов вообще не обнаружено".

Несмотря на отсутствие грибов, жители Алтайского края продолжают активно ездить в леса за ягодами, рассчитывая, что после дождей начнется полноценный грибной сезон.