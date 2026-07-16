Ведра за пару часов. Жители Алтайского края показали урожай лесных ягод
Одним из самых популярных мест для сбора ягод остается Ленточный бор
16 июля 2026, 20:05, ИА Амител
Жители Алтайского края продолжают выбираться в леса за ягодами. В середине июля любители тихой охоты сообщают о богатом урожае малины, тогда как грибов из-за жаркой и сухой погоды по-прежнему немного. Своими находками они делятся в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте".
Одним из самых популярных мест для сбора ягод остается Ленточный бор и окрестности Барнаула. По словам участников сообщества, малину здесь собирают целыми ведрами.
«В Ленточном бору <...> малины очень много, ежевика цветет, но уже кое-где попадается ягодка. Комара и мошки нет совсем», — рассказал один из любителей лесных прогулок.
Другие отмечают, что грибной сезон пока не начался, зато постепенно созревают новые ягоды.
«Сегодня с утра сходили в лес. Черта города Барнаула. Лес сухой, даже росы нет, грибами не пахнет, зато малины полно. Брусника начинает спеть... Ждем дожди и грибы», — написал еще один подписчик сообщества.
По словам жителей региона, земляника уже практически завершает сезон, а малина сейчас находится на пике плодоношения.
«На выходных выбрался в лес. Улов — три сыроежки и различная ягода. Земляника уже отходит, малина в самом разгаре, остальная — поспевает», — поделился участник группы.
Еще один автор отметил, что в лесах "малины много, черника очень мелкая, грибов вообще не обнаружено".
Несмотря на отсутствие грибов, жители Алтайского края продолжают активно ездить в леса за ягодами, рассчитывая, что после дождей начнется полноценный грибной сезон.
20:23:24 16-07-2026
подтянули пару ведерок лесной.
одно со сливками сразу ушло, вторую уработаем завтра.
классная ягодка!
всем добра и витаминов набраться!!!
07:09:06 17-07-2026
Мусик (20:23:24 16-07-2026) подтянули пару ведерок лесной.одно со сливками сразу ушл... Ведёрко от майонеза? Объёмом 0,5 литра?
Охотно верю!
20:24:44 16-07-2026
фраза "в 35 ягодка опять" напоминает мне лесную ароматную красненькую земляничку.
ух!
20:25:37 16-07-2026
благодарю за фото - не ИИ!
жизнеутверждающе!
21:11:28 16-07-2026
Мусик (20:25:37 16-07-2026) благодарю за фото - не ИИ! жизнеутверждающе!... Ну да) хотите сказать, что на фото ягода из леса?) такая вся ровненькая и чистенькая))
20:26:30 16-07-2026
наш край - лучший!
завидуйте!!!
20:41:11 16-07-2026
успевайте кому здоровья надо - скоро воды нахватет, будет на жор без толку.
спорстменам прям рекомендую.
21:05:49 16-07-2026
грибов не будет...
21:51:17 16-07-2026
На третьем фото точно не волчья ягода?)
22:40:02 16-07-2026
Гость (21:51:17 16-07-2026) На третьем фото точно не волчья ягода?)... Вы с Новосиба? Город отстой.
22:59:08 16-07-2026
Гость (21:51:17 16-07-2026) На третьем фото точно не волчья ягода?)... Точно не волчья, и не вороний глаз, ешьте смело потом расскажете, возможно архангелу Михаилу))
23:03:41 16-07-2026
Гость (21:51:17 16-07-2026) На третьем фото точно не волчья ягода?)... А на третей ягода ландыша. Попробуйте?
06:22:47 17-07-2026
Это голубика. А на другом фото птенцы в гнезде, если кто тоже пытался ягоду распознать.
08:02:39 17-07-2026
Все ягоды на фото съедобные: малина, костяника, черника, брусника.
09:02:48 17-07-2026
Вообще-то на третьей - это черника :) (для того кто никогда её не видел)
14:22:59 17-07-2026
А эти прожорливые с открытыми клювами тоже малину лопают?
15:00:09 17-07-2026
А жёлтая то в лесу откуда???
16:53:18 17-07-2026
Гость (15:00:09 17-07-2026) А жёлтая то в лесу откуда???... С мусика и спрос.