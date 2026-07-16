НОВОСТИОбщество

Ведра за пару часов. Жители Алтайского края показали урожай лесных ягод

Одним из самых популярных мест для сбора ягод остается Ленточный бор

16 июля 2026, 20:05, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Жители Алтайского края продолжают выбираться в леса за ягодами. В середине июля любители тихой охоты сообщают о богатом урожае малины, тогда как грибов из-за жаркой и сухой погоды по-прежнему немного. Своими находками они делятся в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте".

Одним из самых популярных мест для сбора ягод остается Ленточный бор и окрестности Барнаула. По словам участников сообщества, малину здесь собирают целыми ведрами.

«В Ленточном бору <...> малины очень много, ежевика цветет, но уже кое-где попадается ягодка. Комара и мошки нет совсем», — рассказал один из любителей лесных прогулок.

Другие отмечают, что грибной сезон пока не начался, зато постепенно созревают новые ягоды.

«Сегодня с утра сходили в лес. Черта города Барнаула. Лес сухой, даже росы нет, грибами не пахнет, зато малины полно. Брусника начинает спеть... Ждем дожди и грибы», — написал еще один подписчик сообщества.

По словам жителей региона, земляника уже практически завершает сезон, а малина сейчас находится на пике плодоношения.

«На выходных выбрался в лес. Улов — три сыроежки и различная ягода. Земляника уже отходит, малина в самом разгаре, остальная — поспевает», — поделился участник группы.

Еще один автор отметил, что в лесах "малины много, черника очень мелкая, грибов вообще не обнаружено".

Несмотря на отсутствие грибов, жители Алтайского края продолжают активно ездить в леса за ягодами, рассчитывая, что после дождей начнется полноценный грибной сезон.

Богатыми "уловами" земляники хвастаются жители Алтайского края. Фото

В этом году больше возможности собрать корзины ягод, а не грибов
НОВОСТИОбщество

Алтайский край
       

Комментарии 18

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Мусик

20:23:24 16-07-2026

подтянули пару ведерок лесной.
одно со сливками сразу ушло, вторую уработаем завтра.
классная ягодка!
всем добра и витаминов набраться!!!

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Гнида

07:09:06 17-07-2026

Мусик (20:23:24 16-07-2026) подтянули пару ведерок лесной.одно со сливками сразу ушл... Ведёрко от майонеза? Объёмом 0,5 литра?
Охотно верю!

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Гость

20:24:44 16-07-2026

фраза "в 35 ягодка опять" напоминает мне лесную ароматную красненькую земляничку.
ух!

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Мусик

20:25:37 16-07-2026

благодарю за фото - не ИИ!
жизнеутверждающе!

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Гость

21:11:28 16-07-2026

Мусик (20:25:37 16-07-2026) благодарю за фото - не ИИ! жизнеутверждающе!... Ну да) хотите сказать, что на фото ягода из леса?) такая вся ровненькая и чистенькая))

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Мусик

20:26:30 16-07-2026

наш край - лучший!
завидуйте!!!

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Мусик

20:41:11 16-07-2026

успевайте кому здоровья надо - скоро воды нахватет, будет на жор без толку.
спорстменам прям рекомендую.

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Кость

21:05:49 16-07-2026

грибов не будет...

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Гость

21:51:17 16-07-2026

На третьем фото точно не волчья ягода?)

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Musik

22:40:02 16-07-2026

Гость (21:51:17 16-07-2026) На третьем фото точно не волчья ягода?)... Вы с Новосиба? Город отстой.

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гость

22:59:08 16-07-2026

Гость (21:51:17 16-07-2026) На третьем фото точно не волчья ягода?)... Точно не волчья, и не вороний глаз, ешьте смело потом расскажете, возможно архангелу Михаилу))

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Musik

23:03:41 16-07-2026

Гость (21:51:17 16-07-2026) На третьем фото точно не волчья ягода?)... А на третей ягода ландыша. Попробуйте?

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Гость

06:22:47 17-07-2026

Это голубика. А на другом фото птенцы в гнезде, если кто тоже пытался ягоду распознать.

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Леший

08:02:39 17-07-2026

Все ягоды на фото съедобные: малина, костяника, черника, брусника.

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Гость

09:02:48 17-07-2026

Вообще-то на третьей - это черника :) (для того кто никогда её не видел)

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гость

14:22:59 17-07-2026

А эти прожорливые с открытыми клювами тоже малину лопают?

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Гость

15:00:09 17-07-2026

А жёлтая то в лесу откуда???

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шинник

16:53:18 17-07-2026

Гость (15:00:09 17-07-2026) А жёлтая то в лесу откуда???... С мусика и спрос.

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