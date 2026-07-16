В Барнауле мужчина убил пожилого друга, к которому пришел в гости

Спустя несколько дней мужчина сам обратился в полицию и сообщил о совершенном преступлении

16 июля 2026, 21:36, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Барнауле суд вынес приговор 53-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве пенсионера. Мужчина нанес своему знакомому несколько ножевых ранений во время ссоры, вспыхнувшей после совместного распития спиртного. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Алтайскому краю.

Как установили следствие и суд, днем 5 января 2026 года обвиняемый пришел в гости к своему 70-летнему знакомому. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт.

По данным следствия, в ходе ссоры гость взял со стола нож и несколько раз ударил хозяина квартиры в грудь. От полученных ранений пенсионер скончался на месте, а нападавший покинул жилье. Спустя несколько дней мужчина сам обратился в полицию и сообщил о совершенном преступлении.

В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В СК отметили, что собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.