Барнаулец получил наказание за кражу 38 пачек сыра

Он перепродал похищенное третьим лицам

05 августа 2025, 16:40, ИА Амител

Сыр на столе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле местный житель осуществил необычную кражу – похитил 38 пачек сыра из магазина с последующей их перепродажей, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Предприимчивый преступник изначально был приговорен к восьми месяцам лишения свободы по ст. 158 ("Кража"), однако затем суд смягчил наказание.

«Мужчина в одиночку совершил кражу сыра с магазинной витрины, после чего успешно реализовал похищенный товар через не установленных следствием покупателей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – отметили в Telegram-канале.

Окончательной мерой наказания стало назначение восьми месяцев принудительных работ с обязательным удержанием 10% заработка в пользу государства.

