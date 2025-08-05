Барнаулец получил наказание за кражу 38 пачек сыра
Он перепродал похищенное третьим лицам
05 августа 2025, 16:40, ИА Амител
В Барнауле местный житель осуществил необычную кражу – похитил 38 пачек сыра из магазина с последующей их перепродажей, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Предприимчивый преступник изначально был приговорен к восьми месяцам лишения свободы по ст. 158 ("Кража"), однако затем суд смягчил наказание.
«Мужчина в одиночку совершил кражу сыра с магазинной витрины, после чего успешно реализовал похищенный товар через не установленных следствием покупателей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – отметили в Telegram-канале.
Окончательной мерой наказания стало назначение восьми месяцев принудительных работ с обязательным удержанием 10% заработка в пользу государства.
Ранее житель Рубцовска украл у собутыльника телевизор и попался полиции.
16:48:21 05-08-2025
38 пачек. Если каждая по 200 грамм = 7 600 г.
1кг сыра ~1000 р.
16:50:42 05-08-2025
ПС.
просто нигде не указывают стоимость похищенного и как так можно в магазине незаметно похитить 38 пачек сыра.
Впрочем так же не указывается какого сыра !!!
Может глазированного ))))))
17:27:13 05-08-2025
Сыр из пальмы?