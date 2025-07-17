Житель Рубцовска украл у собутыльника телевизор и попался полиции
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
17 июля 2025, 09:40, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Житель Рубцовска украл у приятеля телевизор и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Алтайского края.
В июле к правоохранителям обратился 47-летний мужчина и рассказал о краже устройства из квартиры. Ущерб он оценил в 9 тысяч рублей.
"Полицейские выяснили, что накануне в вечернее время к мужчине приходил знакомый, они распивали спиртные напитки, а когда хозяин квартиры вышел к соседям, злоумышленник воспользовался моментом и похитил телевизор", – рассказали в ведомстве.
35-летнего подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье "Кража". Телевизор изъяли и вернули владельцу.
10:04:02 17-07-2025
Это плохой собутыльник, предавший идеалы пьянства. Даже и не собутыльник вовсе, а просто жулик. Т.к. собутыльник собутыльнику не враг, не судья. собутыльник собутыльнику родная семья. собутыльник собутыльнику отец и мать. Собутыльник собутыльнику диван-кровать. Собутыльник собутыльнику медбрат, Порой порой денатурат.
10:08:21 17-07-2025
Гость (10:04:02 17-07-2025) Это плохой собутыльник, предавший идеалы пьянства. Даже и не... вы - поэт.
аж забухнуть с вами захотелось.
у вас есть телевизор?
11:04:39 17-07-2025
Musik (10:08:21 17-07-2025) вы - поэт.аж забухнуть с вами захотелось.у вас есть ... Это вам с Максимом Леонидовым надо прибухнуть.
11:36:18 17-07-2025
Гость (11:04:39 17-07-2025) Это вам с Максимом Леонидовым надо прибухнуть.... Не верь Мусику, этот как раз предаст идеалы пьянства. Приспрашивается уже про телевизор. Кто бы мог подумать а с виду вроде был приличный человек...
10:11:23 17-07-2025
Почему сразу украл? Собутыльник просто организовал информационный детокс для своего корефана, пусть тот хоть немного отойдёт от тревожных новостей и жутких видеорепортажей.
11:15:19 17-07-2025
8 (10:11:23 17-07-2025) Почему сразу украл? Собутыльник просто организовал информаци... только б амик не читал - а то с непривычки сопьется
11:17:11 17-07-2025
8 (10:11:23 17-07-2025) Почему сразу украл? Собутыльник просто организовал информаци... Можт у него телевизор исключительно для показа "диалогов о рыбалке" стоял. Или для порнхаба.