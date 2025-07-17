Житель Рубцовска украл у собутыльника телевизор и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

17 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Житель Рубцовска украл у приятеля телевизор и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Алтайского края.

В июле к правоохранителям обратился 47-летний мужчина и рассказал о краже устройства из квартиры. Ущерб он оценил в 9 тысяч рублей.

"Полицейские выяснили, что накануне в вечернее время к мужчине приходил знакомый, они распивали спиртные напитки, а когда хозяин квартиры вышел к соседям, злоумышленник воспользовался моментом и похитил телевизор", – рассказали в ведомстве.

35-летнего подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье "Кража". Телевизор изъяли и вернули владельцу.