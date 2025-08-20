НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец шантажировал жителя Хакасии интимными фото, представившись ему Дианой

Теперь 25-летнему жителю Алтайского края грозит до четырех лет тюрьмы

20 августа 2025, 21:55, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Оперативники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Хакасия в Барнауле в рамках служебной командировки задержали 25-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба хакасского ГУ МВД, барнаульца подозревают в вымогательстве денежных средств у 27-летнего жителя Абакана за нераспространение интимных фотографий. 

Установлено, что в конце апреля в одной из соцсетей потерпевший познакомился с девушкой по имени Диана, после чего переписка перешла в мессенджер. В ходе общения они стали обмениваться интимными снимками, а через некоторое время у абаканца стали требовать деньги неизвестные за их нераспространение. 

Испугавшись, потерпевший перевел на озвученный незнакомцами счет 9 тысяч рублей. Причиненный абаканцу материальный ущерб уже возмещен в полном объеме. Расследование ведется по ч. 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы. 

Гость

22:40:38 20-08-2025

У вас там совсем беда по-ходу

Гость

11:42:25 21-08-2025

Принцессой Дианой?

Гость

16:32:06 21-08-2025

насмотрелся на интимные фоточки? )))) не понравился, наверное.

