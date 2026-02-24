Барнаульская фирма отсудила у мэрии Белокурихи 3,5 млн рублей

Компания "Строительный надзор и контроль" взыскала деньги за дополнительные работы по благоустройству набережной

24 февраля 2026, 09:34, ИА Амител

Барнаульская компания "Строительный надзор и контроль" добилась взыскания с администрации Белокурихи 3,5 млн рублей. Решение вынес Арбитражный суд Алтайского края, информация опубликована в картотеке дел.

Причиной спора стал муниципальный контракт на благоустройство набережной реки Белокурихи общей стоимостью 27 млн рублей. В ходе работ возникла необходимость в дополнительных объемах, в частности — замене электрического кабеля. Однако, по мнению подрядчика, не все затраты были оплачены заказчиком.

Суд встал на сторону барнаульской компании, указав, что дополнительные работы фактически согласованы представителем мэрии, в том числе в переписке в мессенджере. Увеличение стоимости контракта не противоречило законодательству.