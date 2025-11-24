Барнаульская народная дружина отметила 15-летие и наградила лучших добровольцев
В Барнауле отметили 15 лет народной дружины 'Барнаульская'.
24 ноября 2025, 18:35, ИА Амител
В Барнауле отметили 15-летие народной дружины "Барнаульская" – одного из крупнейших добровольческих объединений региона, которое сегодня насчитывает более 700 участников и помогает полиции поддерживать порядок на улицах. На торжественной церемонии лучшие дружинники получили награды и подарки, а гости говорили о том, как движение выросло за эти годы и почему его роль в городе становится все значимее.
21 ноября в Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района прошла торжественная церемония, посвященная 15-летию Барнаульской городской общественной организации "Народная дружина "Барнаульская". В зале, заполненном людьми в узнаваемых синих жилетках, чествовали добровольцев. Отличившихся наградили благодарственными письмами краевого и городского уровня и вручили ценные подарки. Поздравить дружинников пришли представители правительства Алтайского края, АКЗС, администрации города, городской думы и правоохранительных органов.
Первым с поздравлением выступил Геннадий Королев, ветеран правоохранительных органов. Он напомнил, что стоял у самых истоков создания барнаульской народной дружины и был ее первым командиром.
«Мотивом для создания общественной организации было оказание помощи сотрудникам органов внутренних дел в период реформирования милиции в полицию. Получилось так, что мы стартовали раньше, чем был принят закон Российской Федерации об участии населения в охране общественного порядка, поэтому благодаря полученной практике опередили многие регионы нашей страны, – говорит Геннадий Королев. – За 15 лет на счету добровольцев множество рейдов, совместных операций с правоохранительными органами. Барнаульские дружинники стали не только примером для своих коллег в крае, но и достойно представляют свой опыт на федеральных, международных форумах и конкурсах».
От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко и правительства региона дружинников поздравил Евгений Марковский, заместитель начальника департамента администрации губернатора по взаимодействию с федеральными органами власти. Он подчеркнул, что народная дружина "Барнаульская" является лидером в крае и задает ориентиры для районных звеньев.
От имени главы Барнаула Вячеслава Франка к участникам мероприятия обратилась Оксана Финк, заместитель главы администрации города и руководитель аппарата.
«За 15 лет барнаульская народная дружина доказала свою важность, заработала заслуженный авторитет, – подчеркнула Оксана Финк. – Знакомую синюю форму мы замечаем во время всех массовых городских мероприятий. Дружина неустанно развивается, у нее появляются новые звенья. Одним из таких стало звено по работе с беспилотными летательными аппаратами. Это говорит о том, что объединение идет в ногу со временем. Безопасность – это ключевая составляющая благополучия нашего города».
С поздравлением и словами благодарности за бескорыстный труд к народным дружинникам также обратился депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Лисицын.
В состав добровольных дружин сегодня входят мужчины и женщины разных возрастов, представители самых разных профессий и студенты. Заместитель председателя Барнаульской городской Думы, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов подчеркнул, что такая гражданская активность является примером для всех жителей Барнаула и напоминает: поддержание общественного порядка – задача, которая лежит на каждом из нас.
«Могу назвать вас уже настоящими коллегами, которые трудятся бок о бок с нашими сотрудниками, – обратился к дружинникам Петр Бандурин, начальник Управления МВД России по городу Барнаулу. – В рядах дружины достойные граждане, которые показывают пример молодому поколению, вовлекая в свои ряды, участвуя в воспитании молодежи».
«В этом году в наши ряды вступило много студентов вузов и колледжей, – отметил Вадим Киселев, возглавляющий народную дружину "Барнаульская". – В городе у нас пять отрядов, шесть специализированных звеньев. Например, одно из таких сформировали из участников СВО, которые проявили желание приобщиться к нашей работе. На достигнутом останавливаться не собираемся, работы много, и она интересная. Присоединяйтесь! Для этого нужно обратиться в администрацию своего района, написать соответствующее заявление».
2:15 ночи с пятницы на субботу, поздно вернулся с работы. На ул. Юрина, от кардиоцентра до Островского, несколько десятков малолетних гопников тусуются на крыльце закрытой пивнушки, магнита, около общаг. Какая дружина? О чем вы?
20:40:26 24-11-2025
Гость (19:22:00 24-11-2025) 2:15 ночи с пятницы на субботу, поздно вернулся с работы. На... Оу, на Докучаева есть чудесное заведение, там кровь на тротуаре не успевает снегом засыпать. ППС стараются мимо не проезжать , какие там дружинники. Это как с казаками по-ходу
20:55:04 24-11-2025
Гость (19:22:00 24-11-2025) 2:15 ночи с пятницы на субботу, поздно вернулся с работы. На... Видимо, после церемонии награждения в этот день дружина отдыхала..
08:30:29 25-11-2025
Гость (19:22:00 24-11-2025) 2:15 ночи с пятницы на субботу, поздно вернулся с работы. На... Так это и были дружинники, отмечали награждение.
11:59:10 25-11-2025
Гость (19:22:00 24-11-2025) 2:15 ночи с пятницы на субботу, поздно вернулся с работы. На... Они ж не с политическими плакатами стояли, а с пивом. Какие претензии?
21:34:37 24-11-2025
то есть 15 лет ДНД? а вы там ничего не попутали?
10:07:43 25-11-2025
Гость (21:34:37 24-11-2025) то есть 15 лет ДНД? а вы там ничего не попутали? ... точно 15, я на 1 курсе туда вступила это был 2010 год. Но тогда там были только студенты