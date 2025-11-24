Барнаульская народная дружина отметила 15-летие и наградила лучших добровольцев

В Барнауле отметили 15 лет народной дружины 'Барнаульская'.

24 ноября 2025, 18:35, ИА Амител

В Барнауле отметили 15-летие народной дружины "Барнаульская" – одного из крупнейших добровольческих объединений региона, которое сегодня насчитывает более 700 участников и помогает полиции поддерживать порядок на улицах. На торжественной церемонии лучшие дружинники получили награды и подарки, а гости говорили о том, как движение выросло за эти годы и почему его роль в городе становится все значимее.

21 ноября в Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района прошла торжественная церемония, посвященная 15-летию Барнаульской городской общественной организации "Народная дружина "Барнаульская". В зале, заполненном людьми в узнаваемых синих жилетках, чествовали добровольцев. Отличившихся наградили благодарственными письмами краевого и городского уровня и вручили ценные подарки. Поздравить дружинников пришли представители правительства Алтайского края, АКЗС, администрации города, городской думы и правоохранительных органов.

Первым с поздравлением выступил Геннадий Королев, ветеран правоохранительных органов. Он напомнил, что стоял у самых истоков создания барнаульской народной дружины и был ее первым командиром.

«Мотивом для создания общественной организации было оказание помощи сотрудникам органов внутренних дел в период реформирования милиции в полицию. Получилось так, что мы стартовали раньше, чем был принят закон Российской Федерации об участии населения в охране общественного порядка, поэтому благодаря полученной практике опередили многие регионы нашей страны, – говорит Геннадий Королев. – За 15 лет на счету добровольцев множество рейдов, совместных операций с правоохранительными органами. Барнаульские дружинники стали не только примером для своих коллег в крае, но и достойно представляют свой опыт на федеральных, международных форумах и конкурсах».

От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко и правительства региона дружинников поздравил Евгений Марковский, заместитель начальника департамента администрации губернатора по взаимодействию с федеральными органами власти. Он подчеркнул, что народная дружина "Барнаульская" является лидером в крае и задает ориентиры для районных звеньев.

От имени главы Барнаула Вячеслава Франка к участникам мероприятия обратилась Оксана Финк, заместитель главы администрации города и руководитель аппарата.

«За 15 лет барнаульская народная дружина доказала свою важность, заработала заслуженный авторитет, – подчеркнула Оксана Финк. – Знакомую синюю форму мы замечаем во время всех массовых городских мероприятий. Дружина неустанно развивается, у нее появляются новые звенья. Одним из таких стало звено по работе с беспилотными летательными аппаратами. Это говорит о том, что объединение идет в ногу со временем. Безопасность – это ключевая составляющая благополучия нашего города».

С поздравлением и словами благодарности за бескорыстный труд к народным дружинникам также обратился депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Лисицын.

В состав добровольных дружин сегодня входят мужчины и женщины разных возрастов, представители самых разных профессий и студенты. Заместитель председателя Барнаульской городской Думы, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов подчеркнул, что такая гражданская активность является примером для всех жителей Барнаула и напоминает: поддержание общественного порядка – задача, которая лежит на каждом из нас.

«Могу назвать вас уже настоящими коллегами, которые трудятся бок о бок с нашими сотрудниками, – обратился к дружинникам Петр Бандурин, начальник Управления МВД России по городу Барнаулу. – В рядах дружины достойные граждане, которые показывают пример молодому поколению, вовлекая в свои ряды, участвуя в воспитании молодежи».