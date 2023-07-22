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Барнаульские дорожники контролируют работу ливневок после обильного дождя

Дорожники выехали на места скопления воды

22 июля 2023, 20:22, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Бригады МБУ "Автодорстрой" контролируют работу ливневок после сильного дождя 22 июля, сообщили в мэрии.

Дорожники осуществляют выезды на возможные места скопления воды: улицы Северо-Западную, Попова, Антона Петрова, Малахова, 50 лет СССР, Молодежную, Ядринцева, Партизанскую, Павловский тракт и другие участки.

"Ливнеприемные решетки находятся в работоспособном состоянии", – указали в пресс-службе, отметив, что бригады продолжат контроль за работой ливневок во всех районах.

Ранее последствия ливня показали на фотографиях.

Комментарии 8

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Гость

21:20:05 22-07-2023

Воды полметра - ливневки работают нормально. Все хорошо.

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гость

21:26:41 22-07-2023

Пол города превратилось в море, а у них все хорошо.

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Гость

21:40:19 22-07-2023

Ливневки работали нормально, только во времена СССР, в РФ небольшой дождь и все кругом озера.

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Гость

21:50:38 22-07-2023

Сейчас плыли по Ядринцева, надо переименовать комитет по дорогам в комитет по рекам, озерам и бездорожью

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Марк

21:52:48 22-07-2023

На Ядринцева не было сотрудников автодора, так как ливневки там нет от слова совсем, чё им там делать? Кто эту информацию даёт?

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Гость

22:01:58 22-07-2023

Ливневки контролируют работу мбу автодорстрой. Хорошие новости, а ливневок как не было , так и нет. Но контроль с их стороны есть, это радует, хоть кто-то что то делает

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Гость

22:25:46 22-07-2023

если ливнёвки надо "контролировать", то может это и не ливнёвка вовсе? Подобные вещи должны работать ВСЕГДА, а не только когда придут и "помогут"

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Гость

00:42:52 23-07-2023

Почему в центре не строят ливневки? Молодежная, Ядринцева, Партизанская и другие участки?

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