Барнаульские дорожники контролируют работу ливневок после обильного дождя
Дорожники выехали на места скопления воды
22 июля 2023, 20:22, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Бригады МБУ "Автодорстрой" контролируют работу ливневок после сильного дождя 22 июля, сообщили в мэрии.
Дорожники осуществляют выезды на возможные места скопления воды: улицы Северо-Западную, Попова, Антона Петрова, Малахова, 50 лет СССР, Молодежную, Ядринцева, Партизанскую, Павловский тракт и другие участки.
"Ливнеприемные решетки находятся в работоспособном состоянии", – указали в пресс-службе, отметив, что бригады продолжат контроль за работой ливневок во всех районах.
Ранее последствия ливня показали на фотографиях.
21:20:05 22-07-2023
Воды полметра - ливневки работают нормально. Все хорошо.
21:26:41 22-07-2023
Пол города превратилось в море, а у них все хорошо.
21:40:19 22-07-2023
Ливневки работали нормально, только во времена СССР, в РФ небольшой дождь и все кругом озера.
21:50:38 22-07-2023
Сейчас плыли по Ядринцева, надо переименовать комитет по дорогам в комитет по рекам, озерам и бездорожью
21:52:48 22-07-2023
На Ядринцева не было сотрудников автодора, так как ливневки там нет от слова совсем, чё им там делать? Кто эту информацию даёт?
22:01:58 22-07-2023
Ливневки контролируют работу мбу автодорстрой. Хорошие новости, а ливневок как не было , так и нет. Но контроль с их стороны есть, это радует, хоть кто-то что то делает
22:25:46 22-07-2023
если ливнёвки надо "контролировать", то может это и не ливнёвка вовсе? Подобные вещи должны работать ВСЕГДА, а не только когда придут и "помогут"
00:42:52 23-07-2023
Почему в центре не строят ливневки? Молодежная, Ядринцева, Партизанская и другие участки?