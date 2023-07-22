Барнаульские дорожники контролируют работу ливневок после обильного дождя

Дорожники выехали на места скопления воды

22 июля 2023, 20:22, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Бригады МБУ "Автодорстрой" контролируют работу ливневок после сильного дождя 22 июля, сообщили в мэрии.

Дорожники осуществляют выезды на возможные места скопления воды: улицы Северо-Западную, Попова, Антона Петрова, Малахова, 50 лет СССР, Молодежную, Ядринцева, Партизанскую, Павловский тракт и другие участки.

"Ливнеприемные решетки находятся в работоспособном состоянии", – указали в пресс-службе, отметив, что бригады продолжат контроль за работой ливневок во всех районах.

Ранее последствия ливня показали на фотографиях.