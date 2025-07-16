Барнаульский спортсмен Сергей Шубенков допустил завершение карьеры через три-четыре года

Легкоатлет отметил, что понижение собственных результатов в последние годы его не устраивает

16 июля 2025, 13:17, ИА Амител

Легкоатлет Сергей Шубенков / Фото: amic.ru

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, уроженец Барнаула Сергей Шубенков заявил, что задумывается о завершении своей карьеры в течение ближайших трех-четырех лет, сообщает "Интерфакс".

При этом он отметил, что не собирается следовать примеру олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене. Легкоатлет также подчеркнул, что спад в его спортивных показателях идет уже не первый год.

"Как Маша я, конечно, делать не буду. Если завязываю, то завязываю. Естественно, я задумываюсь о завершении карьеры. Учитывая, что у меня уже не первый год идет спад, все к тому движется. Очень надеюсь, что получится переломить ситуацию. А если не получится... Занимать раз в год где-нибудь первое место на России, получать просто за это зарплату – это не моя история", – рассказал Шубенков.

Алтайский спортсмен добавил, что тенденция на понижение собственных результатов ему не нравится:

"В ближайшие год-два, скорее всего, не буду завершать карьеру, а в три-четыре – наверное да. Сейчас я пытаюсь на этом сезоне сосредоточиться. Как протекают последние два сезона – это вообще не то, чего я хочу и к чему стремлюсь. То, что идет тенденция на понижение (результата), мне это не нравится", – поделился он.

Шубенков акцентировал внимание на том, что в российской легкой атлетике "сложился "локомотив". Со слов бегуна, его составляют он сам, Мария Ласицкене и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. При этом он отметил, что Сидорова завершила карьеру окончательно, а Ласицкене, "можно сказать, закончила неофициально".

"А я весь в раздумьях. Времена меняются, все проходят. Такова жизнь!" – сказал барнаульский легкоатлет.

5 июля Сергей Шубенков провел первый старт после травмы. На "Мемориале А.В. Игнатьева" в Чебоксарах он выиграл забег на 110 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 14,11 секунды.