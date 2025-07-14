Барнаульский ТРЦ "Арена" открыл сбор заявок в фотопроект "Я – модель!"

Модные образы, профессиональные фотосъемки, шоу со стилистом и модные показы – стать моделью может каждый

27 июля 2025 года с 11:00 до 18:00 ТРЦ "Арена" вновь преобразуется в локацию фешен-съемок. Уже в четвертый раз здесь пройдет, пожалуй, самый стильный проект этого лета – "Я – модель!". Жители города бесплатно смогут почувствовать себя в роли настоящих моделей. Команда профессиональных стилистов и визажистов соберут для участников полный образ: от одежды до макияжа.

Особый гость дня – приглашенный стилист-имиджмейкер, бренд-стилист, организатор видео и фотосъемок для коммерческих брендов, стилист-консультант пространства сибирских брендов, спикер женских клубов Маргарита Школина.

Чтобы попасть на модное преображение, нужно отправить заявку на сайте. Участвовать в проекте "Я – модель!" могут взрослые и дети, возрастных ограничений нет. Финальный список будущих моделей отберет рандомайзер.

Кстати, в дальнейшем участники фотопроекта смогут побороться за право стать рекламным лицом ТРЦ "Арена" и местных брендов. Информацию о том, как это станет возможным, организаторы расскажут в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Арена".

