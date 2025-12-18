НОВОСТИПроисшествия

В алтайском селе пропал мужчина в темно-коричневой дубленке

О его местонахождении неизвестно с 17 декабря

18 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

В селе Кытманово пропал 42-летний Александр Кривощеков. О его местоположении неизвестно с 17 декабря, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в темно-коричневую дубленку, зеленые камуфлированные брюки и черные кроссовки.

Приметы пропавшего:

  • рост 185 см;

  • худощавое телосложение;

  • русые волосы;

  • голубые глаза.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. 

Алтайский край пропал человек

