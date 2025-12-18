ТРЦ "Европа" приглашает барнаульцев на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой

Гостей ждут сладкие подарки, поздравления, фото и развлекательная программа

Семейное фото в ТРЦ "Европа" / Фото: Куюмчян Жора

20 декабря 2025 года с 12:00 до 16:00 у главной елки всех гостей торгово-развлекательного центра "Европа" будут встречать самые долгожданные герои зимы – Дед Мороз и Снегурочка. Каждый желающий сможет бесплатно получить сладкое угощение, персональное поздравление и памятное фото. Кстати, через главных волшебников родители могут подарить своим детям любой подарок.

С 14:00 до 15:00 юных гостей и жителей города будет ждать развлекательная шоу-программа с аниматорами. Веселое представление создаст праздничную атмосферу и подарит ощущение настоящей сказки.

Иллюстрация предоставлена организаторами

