Плата за детский сад в Алтайском крае вырастет на 4% с 1 января 2026 года
В Барнауле максимальный ежемесячный платеж достигнет 3065 рублей
18 декабря 2025, 14:45, ИА Амител
С нового, 2026 года в Алтайском крае вырастет плата за содержание детей в детских садах. Родители воспитанников начали получать уведомления о ежегодной индексации на 4%, пишет "Банкфакс".
Согласно информации, рассылаемой через официальные чаты, индексация проводится для обеспечения безопасного пребывания детей и организации качественного питания в соответствии с санитарными нормами. Официально эту информацию пока не комментировали.
Что изменится в цифрах:
-
в Барнауле максимальный размер родительской платы с 1 января составит 3065 рублей в месяц (в 2025 году – 2947 рублей). Таким образом, повышение на одного ребенка составит 118 рублей;
-
одновременно на 4% увеличатся и компенсационные выплаты семьям. В регионе компенсацию получают более 40% родителей, у которых дети ходят в детсад:
-
на первого ребенка – 20% от оплаты;
-
на второго – 50%;
-
на третьего и последующих – 70%.
-
