Плата за детский сад в Алтайском крае вырастет на 4% с 1 января 2026 года

В Барнауле максимальный ежемесячный платеж достигнет 3065 рублей

18 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

С нового, 2026 года в Алтайском крае вырастет плата за содержание детей в детских садах. Родители воспитанников начали получать уведомления о ежегодной индексации на 4%, пишет "Банкфакс".

Согласно информации, рассылаемой через официальные чаты, индексация проводится для обеспечения безопасного пребывания детей и организации качественного питания в соответствии с санитарными нормами. Официально эту информацию пока не комментировали.

Что изменится в цифрах: