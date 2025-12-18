НОВОСТИОбщество

Плата за детский сад в Алтайском крае вырастет на 4% с 1 января 2026 года

В Барнауле максимальный ежемесячный платеж достигнет 3065 рублей

18 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru
Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

С нового, 2026 года в Алтайском крае вырастет плата за содержание детей в детских садах. Родители воспитанников начали получать уведомления о ежегодной индексации на 4%, пишет "Банкфакс".

Согласно информации, рассылаемой через официальные чаты, индексация проводится для обеспечения безопасного пребывания детей и организации качественного питания в соответствии с санитарными нормами. Официально эту информацию пока не комментировали.

Что изменится в цифрах:

  • в Барнауле максимальный размер родительской платы с 1 января составит 3065 рублей в месяц (в 2025 году – 2947 рублей). Таким образом, повышение на одного ребенка составит 118 рублей;

  • одновременно на 4% увеличатся и компенсационные выплаты семьям. В регионе компенсацию получают более 40% родителей, у которых дети ходят в детсад:

    • на первого ребенка – 20% от оплаты;

    • на второго – 50%;

    • на третьего и последующих – 70%.

