Просить подарки у Бога. В РПЦ предупредили об опасностях веры в Деда Мороза
Деятель РПЦ считает, что взрослые христиане не должны загадывать желания зимнему волшебнику
18 декабря 2025, 13:00, ИА Амител
Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что загадывать желания на Новый год нужно не Деду Морозу, а Богу, пишет ИА "Кулик" со ссылкой на Daily Storm.
«Православные христиане обращаются со своими просьбами к Богу, а не к Снегурочке с Дедом Морозом. Здравомыслящие взрослые не общаются со сказочным персонажем. Разве что в психиатрической клинике», – заявил церковный деятель.
По его мнению, обращение к сказочному персонажу может ввергнуть человека в "первобытное состояние". Он подчеркнул, что Дед Мороз остается героем исключительно для детской аудитории.
Также, по словам Кипшидзе, истинный результат приносит обращение желания в молитву. А различные марафоны желаний, гадания или карты Таро "лишь возвращают человека к примитивному состоянию", отвлекая от духовной жизни.
Вахтанг Кипшидзе – деятель Русской православной церкви. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации (с 2016 года).
Недавно патриарх Кирилл заявил, что россияне живут в период небывалого благоденствия и должны быть благодарны за происходящее в стране. Он уверен, что нет ничего лучше, чем православный глава государства, православный председатель правительства и православные педагоги.
13:06:17 18-12-2025
ну дурдом на выезде
13:07:37 18-12-2025
Опять со своими советами. И Новый год нельзя встречать, пост ведь.
13:11:35 18-12-2025
Ну ясно, подарков от РПЦ верующие не дождутся. ))) Грамотно РПЦ слилась. )))
13:13:29 18-12-2025
Хочу в стране атеизм. И верить в Деда мороза.
13:34:17 18-12-2025
Гость (13:13:29 18-12-2025) Хочу в стране атеизм. И верить в Деда мороза.... и я с вами
15:02:22 18-12-2025
Гость (13:13:29 18-12-2025) Хочу в стране атеизм. И верить в Деда мороза.... хорошую религию придумали индусы: что мы, отдав концы, не умираем на совсем (с)
13:13:52 18-12-2025
«Православные христиане обращаются со своими просьбами к Богу, а не к Снегурочке с Дедом Морозом. Здравомыслящие взрослые не общаются со сказочным персонажем. Разве что в психиатрической клинике»---а церковный деятель сам то понимает когда такое заявляет
15:12:26 18-12-2025
гость (13:13:52 18-12-2025) «Православные христиане обращаются со своими просьбами к Бог...
Это настолько тонкая ирония, что она пролетает через мозг некоторых насквозь, не задерживаясь )))
13:18:19 18-12-2025
для детей Дед Мороз и есть Бог, он подарки может принести.
13:19:57 18-12-2025
РПЦ, помолчи, а.
13:32:49 18-12-2025
то есть, мужик с бородой, ходящий по Земле- персонаж сказочный, а бородатый мужик, живущий на небе, нет? мне кажется, что сказочный, при таком раскладе, кто- то третий, не?
14:27:28 18-12-2025
Запоминаем. РПЦ сказали - "бога нет".
14:59:55 18-12-2025
Как бы прообразом Санта-Клаус является Николай Чудотворец. А Деда Мороза списали с него.
15:05:28 18-12-2025
исторически, "дед мороз", как раз библейский персонаж. один из 12 корешей Иисуса. и даже не тот, что на осину вскарабкался, а, вполне себе, святой
15:15:04 18-12-2025
Гость (15:05:28 18-12-2025) исторически, "дед мороз", как раз библейский персонаж. один ...
Не позорьте атеистов, Св. Николай не является одним из 12 апостолов. Или вы кого-то другого имели в виду?
16:20:18 18-12-2025
У нас дедами морозами объявили себя крупные чиновники - цирк с ёлочкой и прикрепленным письмом. Обращение к Богу помогает не всегда, а вот Аллах очень помогает чеченцам (признание Рамзана Кадырова)
17:04:11 18-12-2025
Сначала ты веришь в деда мороза.
Потом не веришь.
Потом ты сам дед мороз!
И в РПЦ сказали, что тебе верить нельзя!
19:13:08 18-12-2025
А у нас чо, тока в РПЦ такие забавники? А как там дела с заявлениями всяческими у других конфессий? Тож хотелось бы послушать.
01:00:18 19-12-2025
это же Святой Николяй, который все богатство свое однажды уверовав, раздарил! как в него не верить? это же корни - в религиозных житиях святых...нничо не понимаю. Как это Церковь против самой себя?...
15:17:18 19-12-2025
им самим место в психиатрической клинике....