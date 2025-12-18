Деятель РПЦ считает, что взрослые христиане не должны загадывать желания зимнему волшебнику

18 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Дед Мороз / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что загадывать желания на Новый год нужно не Деду Морозу, а Богу, пишет ИА "Кулик" со ссылкой на Daily Storm.

«Православные христиане обращаются со своими просьбами к Богу, а не к Снегурочке с Дедом Морозом. Здравомыслящие взрослые не общаются со сказочным персонажем. Разве что в психиатрической клинике», – заявил церковный деятель.

По его мнению, обращение к сказочному персонажу может ввергнуть человека в "первобытное состояние". Он подчеркнул, что Дед Мороз остается героем исключительно для детской аудитории.

Также, по словам Кипшидзе, истинный результат приносит обращение желания в молитву. А различные марафоны желаний, гадания или карты Таро "лишь возвращают человека к примитивному состоянию", отвлекая от духовной жизни.

Вахтанг Кипшидзе – деятель Русской православной церкви. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации (с 2016 года).

