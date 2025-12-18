НОВОСТИОбщество

Просить подарки у Бога. В РПЦ предупредили об опасностях веры в Деда Мороза

Деятель РПЦ считает, что взрослые христиане не должны загадывать желания зимнему волшебнику

18 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Дед Мороз / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru
Дед Мороз / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что загадывать желания на Новый год нужно не Деду Морозу, а Богу, пишет ИА "Кулик" со ссылкой на Daily Storm.

«Православные христиане обращаются со своими просьбами к Богу, а не к Снегурочке с Дедом Морозом. Здравомыслящие взрослые не общаются со сказочным персонажем. Разве что в психиатрической клинике», – заявил церковный деятель.

По его мнению, обращение к сказочному персонажу может ввергнуть человека в "первобытное состояние". Он подчеркнул, что Дед Мороз остается героем исключительно для детской аудитории.

Также, по словам Кипшидзе, истинный результат приносит обращение желания в молитву. А различные марафоны желаний, гадания или карты Таро "лишь возвращают человека к примитивному состоянию", отвлекая от духовной жизни.

Вахтанг Кипшидзе – деятель Русской православной церкви. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации (с 2016 года).

Недавно патриарх Кирилл заявил, что россияне живут в период небывалого благоденствия и должны быть благодарны за происходящее в стране. Он уверен, что нет ничего лучше, чем православный глава государства, православный председатель правительства и православные педагоги.

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

13:06:17 18-12-2025

ну дурдом на выезде

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:07:37 18-12-2025

Опять со своими советами. И Новый год нельзя встречать, пост ведь.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

13:11:35 18-12-2025

Ну ясно, подарков от РПЦ верующие не дождутся. ))) Грамотно РПЦ слилась. )))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:29 18-12-2025

Хочу в стране атеизм. И верить в Деда мороза.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:34:17 18-12-2025

Гость (13:13:29 18-12-2025) Хочу в стране атеизм. И верить в Деда мороза.... и я с вами

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:22 18-12-2025

Гость (13:13:29 18-12-2025) Хочу в стране атеизм. И верить в Деда мороза.... хорошую религию придумали индусы: что мы, отдав концы, не умираем на совсем (с)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:13:52 18-12-2025

«Православные христиане обращаются со своими просьбами к Богу, а не к Снегурочке с Дедом Морозом. Здравомыслящие взрослые не общаются со сказочным персонажем. Разве что в психиатрической клинике»---а церковный деятель сам то понимает когда такое заявляет

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:26 18-12-2025

гость (13:13:52 18-12-2025) «Православные христиане обращаются со своими просьбами к Бог...
Это настолько тонкая ирония, что она пролетает через мозг некоторых насквозь, не задерживаясь )))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:18:19 18-12-2025

для детей Дед Мороз и есть Бог, он подарки может принести.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:57 18-12-2025

РПЦ, помолчи, а.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:32:49 18-12-2025

то есть, мужик с бородой, ходящий по Земле- персонаж сказочный, а бородатый мужик, живущий на небе, нет? мне кажется, что сказочный, при таком раскладе, кто- то третий, не?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юзер

14:27:28 18-12-2025

Запоминаем. РПЦ сказали - "бога нет".

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

14:59:55 18-12-2025

Как бы прообразом Санта-Клаус является Николай Чудотворец. А Деда Мороза списали с него.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:28 18-12-2025

исторически, "дед мороз", как раз библейский персонаж. один из 12 корешей Иисуса. и даже не тот, что на осину вскарабкался, а, вполне себе, святой

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:04 18-12-2025

Гость (15:05:28 18-12-2025) исторически, "дед мороз", как раз библейский персонаж. один ...
Не позорьте атеистов, Св. Николай не является одним из 12 апостолов. Или вы кого-то другого имели в виду?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

16:20:18 18-12-2025

У нас дедами морозами объявили себя крупные чиновники - цирк с ёлочкой и прикрепленным письмом. Обращение к Богу помогает не всегда, а вот Аллах очень помогает чеченцам (признание Рамзана Кадырова)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость++

17:04:11 18-12-2025

Сначала ты веришь в деда мороза.
Потом не веришь.
Потом ты сам дед мороз!

И в РПЦ сказали, что тебе верить нельзя!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:08 18-12-2025

А у нас чо, тока в РПЦ такие забавники? А как там дела с заявлениями всяческими у других конфессий? Тож хотелось бы послушать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:00:18 19-12-2025

это же Святой Николяй, который все богатство свое однажды уверовав, раздарил! как в него не верить? это же корни - в религиозных житиях святых...нничо не понимаю. Как это Церковь против самой себя?...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Оксана

15:17:18 19-12-2025

им самим место в психиатрической клинике....

  0 Нравится
Ответить
