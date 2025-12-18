Детский сад будущего. Эксперт рассказала, что нужно малышу для успешного взросления

И как не переборщить с "успешным успехом"

В нашем детстве детсад был местом, куда родители отводили своих дочек и сыночков, чтобы ходить на работу. Сейчас все чаще детский сад – место, куда приводят за полноценным развитием. Плавание, занятия шахматами, изучение иностранных языков – учреждения дошкольного образования (и не только частные) предлагают огромный выбор активностей, чтобы воспитать успешного человека. Но не рано ли лепить в таком возрасте супергероев, со скольких лет ребенку будет комфортно начать социализацию и что очень сильно мешает развитию малышей. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала заместитель директора по методической работе центра семьи и детства "Минилэнд" Елена Свиридова. Это частный детский сад на Змеиногорском тракте, где используют подход к развитию эмоционального интеллекта.

02:39 "Привыкать и доверять". Почему правильнее маме быть с малышом в детском саду, если его отдали всего в 1,5 года.

03:31 О том, как детей столь маленького возраста комфортно познакомить с этим новым миром.

04:11 "Мама спокойна – малыш спокоен". Сколько времени нужно ходить с ребенком в садик?

05:08 "В три отпущу". О том, как женщине важна реализация в материнстве и как самой маме помогают адаптироваться в "Минилэнде".

06:21 "Все чаще приходят папы". О новых трендах в воспитании детей.

07:00 Елена Свиридова рассказывает, как "Минилэнд" развивает задатки своих маленьких учащихся через футбол, фортепиано, гимнастику, шахматы и французский.

08:33 Звучит хорошо, но не будет ли все это перегрузом для детей? И как правильно воспитывать успешного человека?

11:00 "Анализируем день по минуткам". О том, как специалисты детсада глубоко погружаются в реакцию ребенка на происходящее.

11:50 "Строить домики из картонной коробки". Почему у современных детей мало возможностей развивать фантазию.

13:04 "Не убрать, но регулировать". Во сколько лет специалисты не рекомендуют давать ребенку гаджеты.

14:30 И как смартфоны, клипы и игры мешают читать.

15:32 "Они в это играют". Что делать, чтобы у ребенка не было эмоционального выгорания.

17:28 Что должен уметь ребенок по окончании детского сада?

17:54 "Эмоциональный интеллект". О том, чем "Минилэнд" отличается от других детских садов.

19:22 "Есть даже соляная пещера". Как попасть в этот центр и что еще там есть интересного.

20:28 "Какого человека вы хотите вырастить". О том, что скоро появится новая профессия – специалист, который изучает запросы родителей по формированию личности ребенка.

