Тысячи студентов МГПУ оказались на грани отчисления

Вуз планирует упразднить все непедагогические специальности

18 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru
Студенты / Фото: amic.ru

Значительное число учащихся Московского городского педагогического университета (МГПУ) планируют сменить место обучения. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале "Осторожно, новости", университет намерен специализироваться исключительно на подготовке педагогических кадров.

По данным издания, начиная с 2026 года вуз откажется от всех специальностей, не связанных с областью педагогики. Завершить обучение в МГПУ студентам не предоставят возможности – их планируется перевести в другие столичные учебные заведения.

В частности, обучающиеся по направлениям "Реклама и связи с общественностью", "Дизайн среды" и "Социология" будут направлены для продолжения учебы в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Льготные условия перевода коснутся только студентов четвертого курса, которым будет предоставлена возможность завершить обучение по своим текущим направлениям.

Руководство МГПУ пояснило, что сокращение непрофильных направлений обучения обусловлено стремлением "сосредоточить все имеющиеся ресурсы на обеспечении высокого уровня подготовки педагогических кадров, предназначенных для работы в московских школах".

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

07:31:46 19-12-2025

Оно и правильно. В педе - надо учить на учителей, в меде - на врачей. А то у нас тот же Политех уже давно не политехнический. а полутехнический университет.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:30 19-12-2025

Гость (07:31:46 19-12-2025) Оно и правильно. В педе - надо учить на учителей, в меде - ...
Все равно это не значит, что можно теперь "выгонять" студентов посреди года. Они приняли студентов и заключили с ними договор, пусть теперь выполняют, пока те не выпустятся. Надеюсь студенты подадут на них в суд.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:48:22 19-12-2025

Гуманитарии-они и есть гуманитарии. Не на инженеров же их учили! А вот то, что не дали доучиться - просто свинство, зачем тогда было набирать...

  5 Нравится
Ответить
