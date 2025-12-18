Тысячи студентов МГПУ оказались на грани отчисления

Вуз планирует упразднить все непедагогические специальности

18 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

Значительное число учащихся Московского городского педагогического университета (МГПУ) планируют сменить место обучения. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале "Осторожно, новости", университет намерен специализироваться исключительно на подготовке педагогических кадров.

По данным издания, начиная с 2026 года вуз откажется от всех специальностей, не связанных с областью педагогики. Завершить обучение в МГПУ студентам не предоставят возможности – их планируется перевести в другие столичные учебные заведения.

В частности, обучающиеся по направлениям "Реклама и связи с общественностью", "Дизайн среды" и "Социология" будут направлены для продолжения учебы в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Льготные условия перевода коснутся только студентов четвертого курса, которым будет предоставлена возможность завершить обучение по своим текущим направлениям.

Руководство МГПУ пояснило, что сокращение непрофильных направлений обучения обусловлено стремлением "сосредоточить все имеющиеся ресурсы на обеспечении высокого уровня подготовки педагогических кадров, предназначенных для работы в московских школах".