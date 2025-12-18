В Алтайском крае в 2025 году отремонтировали 230 км опорной сети дорог

Работы прошли в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

18 декабря 2025, 11:05, ИА Амител

Дорога после ремонта / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае продолжают приводить в порядок опорную дорожную сеть по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В этом году работы прошли на 14 трассах: дорожники обновили около 40 участков общей протяженностью свыше 230 км. Благодаря этому доля опорных дорог, соответствующих нормативам, выросла до 71,1%, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Одним из крупнейших объектов стала магистраль Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области. Ремонт развернули сразу в нескольких районах: Волчихинском, Егорьевском, Бурлинском, Ключевском, Кулундинском, а также в Славгороде. В общей сложности восстановили более 40 км полотна: сняли изношенное покрытие, уложили новый асфальт, нанесли разметку и установили дорожные знаки. На эти работы направили свыше 1,4 млрд рублей. Трасса важна тем, что связывает несколько территорий края, обеспечивает выход на федеральную А-322 и соединяет регион с Новосибирской областью.

На дороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан в 2025 году отремонтировали 30 км. В Крутихинском районе обновили 4 км, в Панкрушихинском – 5 км, в Немецком национальном районе – 21 км. Здесь также выполнили полный комплекс работ, а общий объем финансирования превысил 1,5 млрд рублей. Маршрут ведет к соленым озерам и курорту Яровое, поэтому летом трафик значительно увеличивается – ремонты на этой трассе проводят ежегодно.

На трассе Алтай – Кузбасс в Залесовском районе привели в порядок два участка общей длиной 19 км. На 14 км применили технологию шероховатой поверхностной обработки – она продлевает срок службы покрытия и защищает его от преждевременного износа. Еще 5 км отремонтировали капитально: сняли старый слой, уложили два слоя асфальтобетона, нанесли разметку и поставили знаки. Стоимость работ составила около 350 млн рублей. Дорога ведет к Пещерскому водопаду и зимой используется как маршрут для поездок к горнолыжному курорту Шерегеш в Кемеровской области.

Аналогичные работы по шероховатой обработке выполнили и на дороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан: 10 км – в Змеиногорском районе, 17 км – в Поспелихинском и 10 км – в Третьяковском. Направление загруженное – по нему идет поток грузового и легкового транспорта, в том числе из-за выхода на А-322 и прямой связи с Казахстаном.

Помимо перечисленных трасс, ремонты по нацпроекту вели и на других важных дорогах региона: Алейск – Чарышское, А-322 – Горняк – Староалейское, Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай, Горняк – граница Республики Казахстан, Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай, Шипуново – Краснощеково – Курья, а также на мостовом переходе через Обь в Барнауле и ряде других объектов.

Всего в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в Алтайском крае привели в нормативное состояние 141 дорожный объект общей протяженностью более 560 км, включая дороги региона и участки в городских агломерациях.