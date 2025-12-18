Бизнесмена, избившего до полусмерти кубанскую модель, ранее судили за разбой в Барнауле
Мужчина покупал возлюбленной роскошные подарки, но при этом установил свои правила в отношениях
18 декабря 2025, 11:16, ИА Амител
Бизнесмен Дмитрий Кузьмин, который избил модель из Краснодара Анжелику Тартанову, ранее получил условный срок за разбой в Барнауле, сообщает Shot.
41-летний мужчина избил 33-летнюю возлюбленную во время ссоры дома, несколько раз сильно ударил по голове. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию больницы имени Пирогова. Ей провели трепанацию черепа. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому и отек головного мозга. Сейчас девушка не может говорить и вставать с постели.Отмечается, что Тартанову сначала не могли найти в течение двух недель. Выяснилось, что она все это время находилась в больнице. А Кузьмин скрывался.
Как рассказала подруга девушки, бизнесмен покупал возлюбленной роскошные подарки, но при этом установил свои правила в отношениях: не разрешал общаться с родными и летать к ним в гости.
Как оказалось, Кузьмин владеет компанией, которая специализируется на проектировании и строительстве автомобильных дорог, с выручкой около 700 млн рублей за три года.
«Фирма была открыта в апреле 2022 года и за все время работы ни разу не уходила в убыток. Всего за три года выручка фирмы составила 695 млн рублей, а чистая прибыль – 11 млн», – говорится в сообщении.
Кузьмин уже был женат – восемь лет назад он развелся с супругой. Общих детей в браке у них нет.
Мужчину отправили под домашний арест, ему грозит до восьми лет лишения свободы за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
тендерный паразит, у таких уродов денег вагон.
денег вагон, а куколд куколдом.
его нужно отправить под воркуту, за пайку, в -40 дороги делать, чтобы полотно с канализационными люками на одном уровне были.
Гость (11:21:28 18-12-2025) тендерный паразит, у таких уродов денег вагон.денег ваго... Там был договор: он ей подарки, она не улетает в Тагил. Одна сторона похоже решила одновременно и подарки съесть, и на самолёт сесть. Вторая сторона сочла это нарушением договора и применила штрафные санкции.
ну значит он идиот, кот орому наличие денег - строго противопоказано.
если бы я имел такие деньжищи, то путешествовал, учил языки, развивался жил в свое удовольствие, но точно бы не строил золотую клетку для человек.
Гость (11:57:37 18-12-2025) ну значит он идиот, кот орому наличие денег - строго про... ну так заработай и ты "деньжищи", кто не дает-то?? неизвестно еще , что с тобой станет после этого..
Испытание медными трубами оно такое..
Мамочки мои, что это за человек такой жестокий, вон как губищи ей расхлестал.
А что вы хотели, запрыгнуть в золотую клетку и устанавливать свои правила?! Не получится и рыбку съесть и на елку влезть, в жизни так не бывает, выбрала бабки-терпи, не нравится - уходи.
Нехорошо людей избивать.
Остальное тоже не хорошо.
Если бы Гитлер голову Еве Браун пробил, за кого бы переживал советский народ?
За разбой- условно. Это как купленную квартиру- вернуть назад без денег. Похоже слепая фемида давно плюнула на все законы. Главное что у нее осталось- это весы- кто больше.
Деньги (большие?) портят людей..
Купил себе куклу, делает с ней что хочет, это его вещь. Не будьте куклами продажными и отношение будет другое
[..Как рассказала подруга девушки, бизнесмен покупал возлюбленной роскошные подарки, но при этом установил свои правила в отношениях:...]
А что не так?? Кто девушку ужинает, тот ее и танцует..
Имя Анжелика с самого начала детерминирует отношения...
У содержанок, у тарелочниц- всегда один конец!
Барби всегда должна быть рядом, вдруг понадобится - а её нет? Отсюда нервный срыв.