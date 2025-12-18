Мужчина покупал возлюбленной роскошные подарки, но при этом установил свои правила в отношениях

18 декабря 2025

Арест Дмитрия Кузьмина / Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Бизнесмен Дмитрий Кузьмин, который избил модель из Краснодара Анжелику Тартанову, ранее получил условный срок за разбой в Барнауле, сообщает Shot.

41-летний мужчина избил 33-летнюю возлюбленную во время ссоры дома, несколько раз сильно ударил по голове. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию больницы имени Пирогова. Ей провели трепанацию черепа. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому и отек головного мозга. Сейчас девушка не может говорить и вставать с постели.Отмечается, что Тартанову сначала не могли найти в течение двух недель. Выяснилось, что она все это время находилась в больнице. А Кузьмин скрывался.

Как рассказала подруга девушки, бизнесмен покупал возлюбленной роскошные подарки, но при этом установил свои правила в отношениях: не разрешал общаться с родными и летать к ним в гости.

Анжелика Тартанова / Фото: Shot

Как оказалось, Кузьмин владеет компанией, которая специализируется на проектировании и строительстве автомобильных дорог, с выручкой около 700 млн рублей за три года.

«Фирма была открыта в апреле 2022 года и за все время работы ни разу не уходила в убыток. Всего за три года выручка фирмы составила 695 млн рублей, а чистая прибыль – 11 млн», – говорится в сообщении.

Кузьмин уже был женат – восемь лет назад он развелся с супругой. Общих детей в браке у них нет.

Мужчину отправили под домашний арест, ему грозит до восьми лет лишения свободы за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".