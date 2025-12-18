В Барнауле агрессивная бабушка с криками "убью" избила тростью пассажирку автобуса

Пострадавшая написала заявление в полицию

18 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле во вторник утром, 16 декабря, автобусе № 110 пожилая пассажирка несколько раз ударила женщину тростью в правый бок, причинив пострадавшей сильный ушиб, пишет "МК на Алтае".

Женщина села в автобус на остановке "Мастерские". В заднюю дверь за ней зашла пожилая крупная женщина с тростью. Водитель объявил, что выход возможен только через переднюю дверь.

Стоящая сзади пенсионерка начала ругаться и требовать пропустить ее. Женщина прижалась к сиденьям, но разойтись в узком проходе не получилось.

«Я сказала, что выпущу ее на остановке. Далее я и несколько пассажиров вышли из автобуса на остановке "Георгиева", выпуская остальных. Дождавшись, пока желающие выйдут, в том числе эта женщина, я стала обратно подниматься в салон по ступенькам. В этот момент я почувствовала два сильных удара в правый бок. Я обернулась и увидела эту старушку, которая била меня тростью и кричала: "Убью"», – рассказала пострадавшая.

В травмпункте женщину отправили на рентген. Снимок показал, что перелома нет, но есть сильный ушиб мягких тканей в районе ребер. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее в Барнауле в автобусе произошла массовая драка. Остановить конфликтующих мужчин не смог даже маленький ребенок.