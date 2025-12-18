НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле агрессивная бабушка с криками "убью" избила тростью пассажирку автобуса

Пострадавшая написала заявление в полицию

18 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле во вторник утром, 16 декабря, автобусе № 110 пожилая пассажирка несколько раз ударила женщину тростью в правый бок, причинив пострадавшей сильный ушиб, пишет "МК на Алтае".

Женщина села в автобус на остановке "Мастерские". В заднюю дверь за ней зашла пожилая крупная женщина с тростью. Водитель объявил, что выход возможен только через переднюю дверь.

Стоящая сзади пенсионерка начала ругаться и требовать пропустить ее. Женщина прижалась к сиденьям, но разойтись в узком проходе не получилось.

«Я сказала, что выпущу ее на остановке. Далее я и несколько пассажиров вышли из автобуса на остановке "Георгиева", выпуская остальных. Дождавшись, пока желающие выйдут, в том числе эта женщина, я стала обратно подниматься в салон по ступенькам. В этот момент я почувствовала два сильных удара в правый бок. Я обернулась и увидела эту старушку, которая била меня тростью и кричала: "Убью"», – рассказала пострадавшая.

В травмпункте женщину отправили на рентген. Снимок показал, что перелома нет, но есть сильный ушиб мягких тканей в районе ребер. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее в Барнауле в автобусе произошла массовая драка. Остановить конфликтующих мужчин не смог даже маленький ребенок.

Комментарии 23

Avatar Picture
Гость

14:38:29 18-12-2025

Не смогла продать хату по схеме долиной вот и настроения не было

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:54 18-12-2025

бабуся молодец. Погодите, доживите сначала а потом клепайте на бабушек. За детьми своими следите, для начала

  -49 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:49 18-12-2025

Гость (14:38:54 18-12-2025) бабуся молодец. Погодите, доживите сначала а потом клепайте ...
Уверен, что либо старуха наглая хабалка, которая всю жизнь такой была и в старости ничуть лучше не стала. Либо это уже возрастные дегенеративные изменения в мозге, которые вызывают агрессивное поведение. К сожалению, последнее ждет многих из нас

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:18 18-12-2025

У бабок в маршрутках свои правила. )

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:50 18-12-2025

Мало ли где девушка могла получить ушибы. Помните, летом на парковке у магазина пнули пожилого человека, а он возьми и умри. Медики не смогли даже следов от ушиба обнаружить. Полиция тоже решила, что пенсионер сам виноват в своей смерти. Так что девушке придется идти лесом. Чем она лучше погибшего старика?

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:16 18-12-2025

Ну, не знаю. Ни с того, ни с сего начала дубасить тростью? Хотелось бы услышать другую версию.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:39 18-12-2025

Гость (14:41:16 18-12-2025) Ну, не знаю. Ни с того, ни с сего начала дубасить тростью? Х... запросто, меня в Магните, когда я складывала продукты в пакет, бабка тележкой как давай пихать. Просто так. У старых маразматиков свои законы.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:24 18-12-2025

Гость (15:24:39 18-12-2025) запросто, меня в Магните, когда я складывала продукты в паке... Надо же, а меня в Магните ни разу никто не пихал, ни бабки, ни дедки, ни девушки, ни парни. Может, вы раскорячились со своими пакетами и не давали людям пройти. С другой стороны, что-то не так в вашем рассказе. Магнитовские продавцы сами складывают продукты в пакет, покупателям нет необходимости, так что похоже, вы соврамши.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:17 18-12-2025

Гость (16:07:24 18-12-2025) Надо же, а меня в Магните ни разу никто не пихал, ни бабки, ... даже если раскорячилась, это разве повод пихаться?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:23 19-12-2025

Гость (16:07:24 18-12-2025) Надо же, а меня в Магните ни разу никто не пихал, ни бабки, ... вот не надо. у нас рядом 2 магазина магнит и ни в одном продавцы не складывают покупки в пакет.. ярче, пятерка и марийка - обслуживают как надо, а магнит - отдельное царство.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:17 18-12-2025

Гость (14:41:16 18-12-2025) Ну, не знаю. Ни с того, ни с сего начала дубасить тростью? Х... меня однажды лет 25 назад бабка в автобусе кулаками по спине отходила.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:26:56 18-12-2025

Гость (17:38:17 18-12-2025) меня однажды лет 25 назад бабка в автобусе кулаками по спин... Да врет она! Никто её не пихал, сочинила на ходу, даже не знает, как обслуживают покупателей в Магните.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:53 18-12-2025

Бабуля ещё у Махно в контрразведке служила, мышечная память.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
кхе

15:14:00 18-12-2025

Барнаульские бабки настолько суровы...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:14 18-12-2025

Какая интересная жизнь а маршрутках! Драки, перепалки! Перемещаюсь в основном в центре, в сторону куда – максимум до Галакси. Никто из пассажиров не ругается, уступают место, помогают войти. Может, редко езжу. Может, здесь живут люди более культурные. Вот поведение водителей оставляет желать лучшего. Особенно там, где оплата только наличкой и переводом на карту по номеру. Постоянно в телефоне, разговор с приятелями сплошь на мате, пассажиры слушают принудительно, едут и дети. Но почему-то на маршрутах, где есть терминалы, водители более воспитанные, нет ли взаимосвязи?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:56 18-12-2025

Эти бабульки могут быть очень опасны...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:10 18-12-2025

Бабуля переживала, что не выйдет и на эмоциях ткнула. Девушка сама себя ударила, чтобы отомстить. На трости есть острый стержень, который дырку на коже может оставить.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:44 18-12-2025

Гость (15:21:10 18-12-2025) Бабуля переживала, что не выйдет и на эмоциях ткнула. Девушк...
"Девушка сама себя ударила, чтобы отомстить."

И в чем же заключается месть? В интернете пожаловаться на анонимную бабку в маршрутке? Бред какой-то пишете

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:17 18-12-2025

В статье речь идет про пострадавшую женщину. В комментах она уже девушкой стала, так и до девочки дело дойдет.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:44 18-12-2025

Правильно бабуля сделала. Да вот перелома рёбер не оказалось, какая жалость. И прям кричала "убью?" Хочется послушать вторую сторону, или хотя бы свидетелей.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:08 18-12-2025

вот - а если б пропустила бабку вперед то не получила бы, зато водила бы по башке тростью огреб

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:46 18-12-2025

Гость (16:59:08 18-12-2025) вот - а если б пропустила бабку вперед то не получила бы, за... Оказывается, подрались ДВЕ БАБКИ! Та, которая пожаловалась, тоже пенсионерка. Бабка не пропустила бабку! Похоже, из вредности. Или очень толстая, раз не могли разойтись в проходе.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:39:50 19-12-2025

Гость (20:24:46 18-12-2025) Оказывается, подрались ДВЕ БАБКИ! Та, которая пожаловалась,... Вспомнился анекдот. Пришла бабка к врачу, а врач тоже бабка.

  2 Нравится
Ответить
