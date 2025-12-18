В Барнауле агрессивная бабушка с криками "убью" избила тростью пассажирку автобуса
Пострадавшая написала заявление в полицию
18 декабря 2025, 14:30, ИА Амител
В Барнауле во вторник утром, 16 декабря, автобусе № 110 пожилая пассажирка несколько раз ударила женщину тростью в правый бок, причинив пострадавшей сильный ушиб, пишет "МК на Алтае".
Женщина села в автобус на остановке "Мастерские". В заднюю дверь за ней зашла пожилая крупная женщина с тростью. Водитель объявил, что выход возможен только через переднюю дверь.
Стоящая сзади пенсионерка начала ругаться и требовать пропустить ее. Женщина прижалась к сиденьям, но разойтись в узком проходе не получилось.
«Я сказала, что выпущу ее на остановке. Далее я и несколько пассажиров вышли из автобуса на остановке "Георгиева", выпуская остальных. Дождавшись, пока желающие выйдут, в том числе эта женщина, я стала обратно подниматься в салон по ступенькам. В этот момент я почувствовала два сильных удара в правый бок. Я обернулась и увидела эту старушку, которая била меня тростью и кричала: "Убью"», – рассказала пострадавшая.
В травмпункте женщину отправили на рентген. Снимок показал, что перелома нет, но есть сильный ушиб мягких тканей в районе ребер. Пострадавшая написала заявление в полицию.
Ранее в Барнауле в автобусе произошла массовая драка. Остановить конфликтующих мужчин не смог даже маленький ребенок.
14:38:29 18-12-2025
Не смогла продать хату по схеме долиной вот и настроения не было
14:38:54 18-12-2025
бабуся молодец. Погодите, доживите сначала а потом клепайте на бабушек. За детьми своими следите, для начала
15:10:49 18-12-2025
Гость (14:38:54 18-12-2025) бабуся молодец. Погодите, доживите сначала а потом клепайте ...
Уверен, что либо старуха наглая хабалка, которая всю жизнь такой была и в старости ничуть лучше не стала. Либо это уже возрастные дегенеративные изменения в мозге, которые вызывают агрессивное поведение. К сожалению, последнее ждет многих из нас
14:39:18 18-12-2025
У бабок в маршрутках свои правила. )
14:39:50 18-12-2025
Мало ли где девушка могла получить ушибы. Помните, летом на парковке у магазина пнули пожилого человека, а он возьми и умри. Медики не смогли даже следов от ушиба обнаружить. Полиция тоже решила, что пенсионер сам виноват в своей смерти. Так что девушке придется идти лесом. Чем она лучше погибшего старика?
14:41:16 18-12-2025
Ну, не знаю. Ни с того, ни с сего начала дубасить тростью? Хотелось бы услышать другую версию.
15:24:39 18-12-2025
Гость (14:41:16 18-12-2025) Ну, не знаю. Ни с того, ни с сего начала дубасить тростью? Х... запросто, меня в Магните, когда я складывала продукты в пакет, бабка тележкой как давай пихать. Просто так. У старых маразматиков свои законы.
16:07:24 18-12-2025
Гость (15:24:39 18-12-2025) запросто, меня в Магните, когда я складывала продукты в паке... Надо же, а меня в Магните ни разу никто не пихал, ни бабки, ни дедки, ни девушки, ни парни. Может, вы раскорячились со своими пакетами и не давали людям пройти. С другой стороны, что-то не так в вашем рассказе. Магнитовские продавцы сами складывают продукты в пакет, покупателям нет необходимости, так что похоже, вы соврамши.
17:39:17 18-12-2025
Гость (16:07:24 18-12-2025) Надо же, а меня в Магните ни разу никто не пихал, ни бабки, ... даже если раскорячилась, это разве повод пихаться?
08:59:23 19-12-2025
Гость (16:07:24 18-12-2025) Надо же, а меня в Магните ни разу никто не пихал, ни бабки, ... вот не надо. у нас рядом 2 магазина магнит и ни в одном продавцы не складывают покупки в пакет.. ярче, пятерка и марийка - обслуживают как надо, а магнит - отдельное царство.
17:38:17 18-12-2025
Гость (14:41:16 18-12-2025) Ну, не знаю. Ни с того, ни с сего начала дубасить тростью? Х... меня однажды лет 25 назад бабка в автобусе кулаками по спине отходила.
18:26:56 18-12-2025
Гость (17:38:17 18-12-2025) меня однажды лет 25 назад бабка в автобусе кулаками по спин... Да врет она! Никто её не пихал, сочинила на ходу, даже не знает, как обслуживают покупателей в Магните.
14:52:53 18-12-2025
Бабуля ещё у Махно в контрразведке служила, мышечная память.
15:14:00 18-12-2025
Барнаульские бабки настолько суровы...
15:16:14 18-12-2025
Какая интересная жизнь а маршрутках! Драки, перепалки! Перемещаюсь в основном в центре, в сторону куда – максимум до Галакси. Никто из пассажиров не ругается, уступают место, помогают войти. Может, редко езжу. Может, здесь живут люди более культурные. Вот поведение водителей оставляет желать лучшего. Особенно там, где оплата только наличкой и переводом на карту по номеру. Постоянно в телефоне, разговор с приятелями сплошь на мате, пассажиры слушают принудительно, едут и дети. Но почему-то на маршрутах, где есть терминалы, водители более воспитанные, нет ли взаимосвязи?
15:20:56 18-12-2025
Эти бабульки могут быть очень опасны...
15:21:10 18-12-2025
Бабуля переживала, что не выйдет и на эмоциях ткнула. Девушка сама себя ударила, чтобы отомстить. На трости есть острый стержень, который дырку на коже может оставить.
16:07:44 18-12-2025
Гость (15:21:10 18-12-2025) Бабуля переживала, что не выйдет и на эмоциях ткнула. Девушк...
"Девушка сама себя ударила, чтобы отомстить."
И в чем же заключается месть? В интернете пожаловаться на анонимную бабку в маршрутке? Бред какой-то пишете
16:33:17 18-12-2025
В статье речь идет про пострадавшую женщину. В комментах она уже девушкой стала, так и до девочки дело дойдет.
16:56:44 18-12-2025
Правильно бабуля сделала. Да вот перелома рёбер не оказалось, какая жалость. И прям кричала "убью?" Хочется послушать вторую сторону, или хотя бы свидетелей.
16:59:08 18-12-2025
вот - а если б пропустила бабку вперед то не получила бы, зато водила бы по башке тростью огреб
20:24:46 18-12-2025
Гость (16:59:08 18-12-2025) вот - а если б пропустила бабку вперед то не получила бы, за... Оказывается, подрались ДВЕ БАБКИ! Та, которая пожаловалась, тоже пенсионерка. Бабка не пропустила бабку! Похоже, из вредности. Или очень толстая, раз не могли разойтись в проходе.
06:39:50 19-12-2025
Гость (20:24:46 18-12-2025) Оказывается, подрались ДВЕ БАБКИ! Та, которая пожаловалась,... Вспомнился анекдот. Пришла бабка к врачу, а врач тоже бабка.