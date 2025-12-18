В итоге 2025 год закончится погодными качелями

18 декабря 2025, 12:28, ИА Амител

Зима. Мороз. Иней / Фото: amic.ru

Неожиданно морозная ночь ожидается в Алтайском крае в понедельник, 22 декабря (в ночь с воскресенья на понедельник). Причем настолько неожиданно, что в прогнозе она выглядит как белая ворона. Будет тепло, тепло, тепло, резко мороз, резко тепло, тепло – примерно так выглядят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

"Яндекс.Погода"

В Алтайский край после нескольких холодных дней придет потепление, которое продержится до воскресенья, 21 декабря. В пятницу и субботу, 19 и 20 декабря, ожидается -4...-7 градусов, причем такие температуры будут как днем, так и ночью.

В воскресенье днем ожидается -6 градусов, а уже ночью резко похолодает до -25 градусов. А в понедельник днем опять будет тепло: столбики термометров покажут -7 градусов.

Потепление продержится до пятницы, 26 декабря, когда дневные температуры покажут -13 градусов, а ночные упадут до -19. А потом опять придет потепление.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему, но есть расхождения в градусах. При этом ожидается не одна морозная ночь, а две: после холодной ночи в понедельник днем будет тепло, а потом нас опять ждет ночь с температурой -26 градусов.

После этого в крае ожидается теплая зимняя погода. В итоге, можно даже сказать, 2025 год закончится погодными качелями.