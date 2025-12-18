Скончался известный врач и автор amic.ru Игорь Червяков, который помог сотням барнаульцев

Он был очень светлым и невероятно добрым человеком, который всегда готов прийти на помощь

18 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Игорь Юрьевич Червяков / Фото: amic.ru

17 декабря не стало детского врача Игоря Юрьевича Червякова, который был не только большим профессионалом, но и сотрудником amic.ru. Он много лет отдал государственной медицине и был одним из немногих в Барнауле, кто занимался частной практикой. Даже на пенсии не бросил свое призвание и продолжал консультировать.

Долгое время Игорь Юрьевич трудился детским врачом на скорой помощи. После этого начал частную практику, помогая родителям в лечении детей: посоветовать нужного специалиста, разъяснить результаты анализов, проконсультировать по препаратам и избавить от ненужной паники. Многие жители нашего города обращались к нему за помощью в самых сложных ситуациях. Игорь Юрьевич не отказывал никому и принимал пациентов даже бесплатно. Те, кто обращался к Червякову, отзывались о нем как о настоящем профессионале своего дела, который был готов приехать в любое время, чтобы оказать помощь.

В 2015 году Игорь Юрьевич стал редактором существовавшего тогда раздела "АмикМед" на нашем сайте, где отвечал на самые животрепещущие медицинские вопросы. Рубрика имела не только большую популярность, но и влияние: благодаря Игорю Юрьевичу были внесены изменения в федеральное законодательство, касающиеся лекарственного обеспечения военных пенсионеров. Но и закончив эту работу, доктор Червяков оставался большим другом редакции. Он не только помогал разбираться с медицинскими темами, но и стал для многих журналистов семейным врачом.

«Даже когда после ковида у него начались проблемы с сердцем, он никогда не показывал вида и не жаловался. Его оптимизму можно было только позавидовать. На вопрос: "Игорь Юрьевич, как у вас дела?" он всегда отшучивался: "Дела у прокурора, а у нас так, делишки..." Он был не просто коллегой, а настоящим другом, с которым можно было и поговорить на серьезные темы, и от души посмеяться. Для меня он был очень близким и дорогим человеком, каких очень мало. Мне очень жаль, что его больше с нами нет», – вспоминают его в редакции amic.ru.Коллеги Игоря Юрьевича отзываются о нем как о самом благородном человеке с самым большим сердцем.

«Не было ни одного случая, когда бы Игорь Юрьевич не ободрил, не помог. Ему всегда это было важно, ни разу не развел руками. Он умел заговорить, заткнуть тоску, с его кухни невозможно было уйти без позитивного настроения. Он раздавал свое сердце. Это был самый лучший человек. Царства Небесного тебе, дорогой наш врач, дорогой друг, дорогой ангел-хранитель. Жизнь закончилась, началось житие. У таких смерти нет», – рассказал его друг.

Игорь Юрьевич Червяков / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Игорь Юрьевич был очень интеллигентным и всегда оставался необычайно скромным человеком, несмотря на огромный медицинский опыт.

«Самое сложное в работе доктора – это осознавать порой свое собственное бессилие. Что говорить, ведь несмотря на развитие технологий и медицинской науки, многие патологические процессы часто непредсказуемы и сильнее нас», – рассказывал он в интервью.Игорю Юрьевичу было 67 лет. Прощание с ним состоится в субботу, 20 декабря, с 13:30 до 15:00 по адресу ул. Аносова, 8.



Редакция amic.ru запомнит Игоря Юрьевича как невероятно доброго и открытого человека, который всегда был готов помочь и поддержать. Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким.