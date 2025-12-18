Скончался известный врач и автор amic.ru Игорь Червяков, который помог сотням барнаульцев
Он был очень светлым и невероятно добрым человеком, который всегда готов прийти на помощь
18 декабря 2025, 17:00, ИА Амител
17 декабря не стало детского врача Игоря Юрьевича Червякова, который был не только большим профессионалом, но и сотрудником amic.ru. Он много лет отдал государственной медицине и был одним из немногих в Барнауле, кто занимался частной практикой. Даже на пенсии не бросил свое призвание и продолжал консультировать.
Долгое время Игорь Юрьевич трудился детским врачом на скорой помощи. После этого начал частную практику, помогая родителям в лечении детей: посоветовать нужного специалиста, разъяснить результаты анализов, проконсультировать по препаратам и избавить от ненужной паники. Многие жители нашего города обращались к нему за помощью в самых сложных ситуациях. Игорь Юрьевич не отказывал никому и принимал пациентов даже бесплатно. Те, кто обращался к Червякову, отзывались о нем как о настоящем профессионале своего дела, который был готов приехать в любое время, чтобы оказать помощь.
В 2015 году Игорь Юрьевич стал редактором существовавшего тогда раздела "АмикМед" на нашем сайте, где отвечал на самые животрепещущие медицинские вопросы. Рубрика имела не только большую популярность, но и влияние: благодаря Игорю Юрьевичу были внесены изменения в федеральное законодательство, касающиеся лекарственного обеспечения военных пенсионеров. Но и закончив эту работу, доктор Червяков оставался большим другом редакции. Он не только помогал разбираться с медицинскими темами, но и стал для многих журналистов семейным врачом.
«Даже когда после ковида у него начались проблемы с сердцем, он никогда не показывал вида и не жаловался. Его оптимизму можно было только позавидовать. На вопрос: "Игорь Юрьевич, как у вас дела?" он всегда отшучивался: "Дела у прокурора, а у нас так, делишки..." Он был не просто коллегой, а настоящим другом, с которым можно было и поговорить на серьезные темы, и от души посмеяться. Для меня он был очень близким и дорогим человеком, каких очень мало. Мне очень жаль, что его больше с нами нет», – вспоминают его в редакции amic.ru.Коллеги Игоря Юрьевича отзываются о нем как о самом благородном человеке с самым большим сердцем.
«Не было ни одного случая, когда бы Игорь Юрьевич не ободрил, не помог. Ему всегда это было важно, ни разу не развел руками. Он умел заговорить, заткнуть тоску, с его кухни невозможно было уйти без позитивного настроения. Он раздавал свое сердце. Это был самый лучший человек. Царства Небесного тебе, дорогой наш врач, дорогой друг, дорогой ангел-хранитель. Жизнь закончилась, началось житие. У таких смерти нет», – рассказал его друг.
Игорь Юрьевич был очень интеллигентным и всегда оставался необычайно скромным человеком, несмотря на огромный медицинский опыт.
«Самое сложное в работе доктора – это осознавать порой свое собственное бессилие. Что говорить, ведь несмотря на развитие технологий и медицинской науки, многие патологические процессы часто непредсказуемы и сильнее нас», – рассказывал он в интервью.Игорю Юрьевичу было 67 лет. Прощание с ним состоится в субботу, 20 декабря, с 13:30 до 15:00 по адресу ул. Аносова, 8.
Редакция amic.ru запомнит Игоря Юрьевича как невероятно доброго и открытого человека, который всегда был готов помочь и поддержать. Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
17:10:25 18-12-2025
Хороший был человек..
17:28:40 18-12-2025
оо (17:10:25 18-12-2025) Хороший был человек..... Замечательный... Мне будет Юрьича не хватать...
17:21:11 18-12-2025
Спи спокойно Игорь Юрьевич...
17:51:54 18-12-2025
Юрьич, ну как так?? .....
19:29:01 18-12-2025
Светлая память...
20:30:43 18-12-2025
Игорь!!!Спасибо тебе за все!!! Мягких тебе облаков!!!
20:46:53 18-12-2025
Что же такое...В барнауле один за другим умирают хорошие врачи....
00:03:33 19-12-2025
гость (20:46:53 18-12-2025) Что же такое...В барнауле один за другим умирают хорошие вра... они в возрасте все потому что
09:50:38 19-12-2025
Гость (00:03:33 19-12-2025) они в возрасте все потому что... Ну еще лет 20 можно было б пожить.
21:00:55 18-12-2025
Весьма грамотный доктор. Редкого обаяния и интуиции
21:34:35 18-12-2025
Самый лучший доктор и человек, очень больно терять таких людей
22:36:26 18-12-2025
Уникальный доктор,наш семейный доктор,25 лет лечил 4 детей,у него всегда было время на всех,вытаскивал детей со сложной ситуации Мы всегда будем помнить Игорь Юрьевич Пусть земля Вам будет пухом
07:33:07 19-12-2025
Светлая Память, Игорь Юрьевич! Человек и профессионал с большой буквы
12:51:43 19-12-2025
Эх, доктор Юрич...
16:21:51 20-12-2025
Игорь Юрьевич был для нас не только детским доктором , но и семейным врачом ! Даже переехав в другой город , мы были с ним на связи ! Увы , нет таких ДОКТОРОВ , да докторов с большой буквы … Это был человек с огромной энергией и необъятным сердцем и душой ! Как же Вас , Игорь Юрьевич , будет не хватать … Без Ваших знаний, советов , заботы и юмора… Светлая память 🙏
Соболезнования близким , и всем нам 🙏❤️
18:48:09 20-12-2025
Юрьич, прости, что сегодня не смог приехать проститься... Но твой юмор, твои игры на гитаре (как мы в последнюю встречу готовились...), навсегда в моем сердце!!! Про помощь в лечении детей даже говорить не хочу. Ты их поднимал на ноги за 3 дня, а педиатры из поликлиники за неделю минимум... Дорогой дружище, мне тебя будет очень не хватать...
23:45:00 21-12-2025
Вечная память настоящему Доктору и светлому Человеку. Для всей нашей большой семьи это невосполнимая потеря... Остались в памяти добрые шутки и его "указивка" на все случаи жизни. С ним было не страшно болеть и радостно выздоравливать. Безмерное чувство благодарности и щемящая грусть... Потому что больше не услышишь в трубке "здравствуйте, Сережа"... Вечная память. Был крещен - помолитесь, кто может.