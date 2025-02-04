Барнаульский водоканал отсудил почти 900 тысяч рублей у баптистской церкви
Согласно утверждению истца, баптисты самовольно подключились к водоснабжению
04 февраля 2025, 10:50, ИА Амител
Барнаульский водоканал выиграл суд против баптистской церкви "Спасение", которая теперь должна организации 896 тысяч рублей. Такая сумма исковых требований набежала за "самовольное присоединение и пользование центральной системой водоснабжения". Оно продолжалось три года: с октября 2020-го по октябрь 2023-го. Решение суда размещено в онлайн-картотеке. Об этом сообщает "Толк".
Согласно документам, работники водоканала проверяли церковь и не обнаружили счетчика на водопроводном вводе хозяйственно-бытового блока. В прошлом хозблок был домом молитвы, а от его внутренних сетей воду получало уже его новое здание. Однако прибора учета не было и там.
Отсутствие счетчиков и уведомление предприятия, а также внесение необходимых поправок в договор о водоснабжении и заставило водоканал расценить ситуацию как самовольное подключение.
Ответчик оспорил требования истца. По его мнению, метод подсчета суммы иска не отражал реального количества потребленной воды и принятых сточных вод. Руководство церкви сослалось на тот факт, что в 2020-2022 годах религиозная организация следовала постановлению главного санитарного врача региона и не допускала массовых мероприятий. По всей видимости, это должно означать, что расход воды был значительно меньше, чем насчитал водоканал.
Доводы церкви не впечатлили суд, а привлеченная по ходатайству ответчика экспертиза не помогла. В итоге требования барнаульского водоканала полностью поддержали. Оснований для снижения суммы также не нашлось.
10:54:08 04-02-2025
Не самовольно, а по воле божьей.
Суд решил , что он выше суда божьего?
11:05:07 04-02-2025
водоканал, вы уж пожалуйста будьте там поосторожнее...
нам будет вас нехватать...
11:45:58 04-02-2025
Проклянут... Как пить дать проклянут!
11:57:28 04-02-2025
Гена (11:45:58 04-02-2025) Проклянут... Как пить дать проклянут! ... и платить зажмут
13:47:01 04-02-2025
Гена (11:45:58 04-02-2025) Проклянут... Как пить дать проклянут! ... они не проклянут, они добренькие....
11:55:16 04-02-2025
Это кража.
12:10:41 04-02-2025
Куб воды 32р, водоотведение 28р. Итого 60р куб. Норматив на душу 5.4куба за три года 12 косарей. Делим 900тыс на 12тыс. 75 человек приход церкви +/- вылили воды. А могли пробурить на эти деньги скважину.
12:50:50 04-02-2025
Гость (12:10:41 04-02-2025) Куб воды 32р, водоотведение 28р. Итого 60р куб. Норматив на ... От Матфея 21:12-17 RSP
Иисус вошёл во двор храма и выгнал оттуда всех, кто занимался там куплей и продажей. Он опрокинул столы менял и скамьи торговцев голубями и сказал им: «В Писаниях сказано: „Дом Мой будет называться домом молитвенным”, а вы превратили его в „разбойничье логово”!»
а если б кто потребовал платить за жкх? или скважину на территории бурить?
13:38:11 04-02-2025
Musik (12:50:50 04-02-2025) От Матфея 21:12-17 RSPИисус вошёл во двор храма и выгнал... Молитвенный дом создан для молитвы, а не воровства ресурсов. Кто не соблюдает законы места проживания, тот не вправе требовать соблюдения законов Писания.
14:52:19 04-02-2025
В данном случае рады за Водоканал
17:05:16 04-02-2025
К РПЦ и близко бы не подошли...
22:35:47 04-02-2025
какая приятнейшая новость