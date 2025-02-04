Барнаульский водоканал отсудил почти 900 тысяч рублей у баптистской церкви

Согласно утверждению истца, баптисты самовольно подключились к водоснабжению

04 февраля 2025, 10:50, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Барнаульский водоканал выиграл суд против баптистской церкви "Спасение", которая теперь должна организации 896 тысяч рублей. Такая сумма исковых требований набежала за "самовольное присоединение и пользование центральной системой водоснабжения". Оно продолжалось три года: с октября 2020-го по октябрь 2023-го. Решение суда размещено в онлайн-картотеке. Об этом сообщает "Толк".

Согласно документам, работники водоканала проверяли церковь и не обнаружили счетчика на водопроводном вводе хозяйственно-бытового блока. В прошлом хозблок был домом молитвы, а от его внутренних сетей воду получало уже его новое здание. Однако прибора учета не было и там.

Отсутствие счетчиков и уведомление предприятия, а также внесение необходимых поправок в договор о водоснабжении и заставило водоканал расценить ситуацию как самовольное подключение.

Ответчик оспорил требования истца. По его мнению, метод подсчета суммы иска не отражал реального количества потребленной воды и принятых сточных вод. Руководство церкви сослалось на тот факт, что в 2020-2022 годах религиозная организация следовала постановлению главного санитарного врача региона и не допускала массовых мероприятий. По всей видимости, это должно означать, что расход воды был значительно меньше, чем насчитал водоканал.

Доводы церкви не впечатлили суд, а привлеченная по ходатайству ответчика экспертиза не помогла. В итоге требования барнаульского водоканала полностью поддержали. Оснований для снижения суммы также не нашлось.