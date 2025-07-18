Барнаульский водоканал сократил потери воды в четыре раза с 2005 года

Этому способствовала специальная программа

18 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Автоматика на артезианском водозаборе в п. Спутник / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"/ Владимир Вдовин

Барнаульский водоканал подвел итоги работы по снижению потерь воды в системе водоснабжения. Программа, реализуемая с 2005 года, показала значительные результаты, снизив потери с 34 до 8,3 млн кубометров в год – в четыре раза.

Сокращение потерь воды – один из ключевых аспектов деятельности водоканалов, так как оно способствует снижению затрат на производство, очистку и транспортировку ресурса, повышает надежность водоснабжения и уменьшает риск аварий. Это также позволяет перенаправить сэкономленные ресурсы на развитие и модернизацию инфраструктуры предприятия.

А еще – чем меньше воды "теряется", тем меньше объем забора из природных источников, что благоприятно влияет на сохранение водных ресурсов и улучшение экологической ситуации в регионе.

С 2005 года в рамках программы "Росводоканал Барнаул" предпринял ряд мер, направленных на оптимизацию системы водоснабжения:

заменили устаревшее оборудование на новое, энергоэффективное;

провели зонирование сети и установили устройства для контроля давления;

насосные установки оснастили частотно-регулируемыми приводами для изменения частоты вращения двигателя в зависимости от потребностей;

внедрили систему мониторинга давления в реальном времени на водоснабжающих сетях и насосных станциях;

ежегодно осуществляют замену арматуры, находят скрытые утечки и незаконные подключения.

"Проведенные работы позволили снизить потери воды с 34 до 8,3 миллиона кубометров в год. То есть в четыре раза. Если в 2005 году доля потерь воды в системе составляла 36%, то сегодня – 14%", – прокомментировал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

По его словам, этот результат – один из самых высоких среди предприятий группы компаний "Росводоканал". Программа показала свою эффективность, водоканал продолжит ее реализацию.

Добиться дальнейшего сокращения потерь воды на предприятии планируют с помощью перекладки изношенных водопроводных сетей. Это уже в рамках производственной и инвестиционной программ. В 2025 году на замену 10,2 км инженерных сетей потратят около 338 млн рублей.

В целом в модернизацию инфраструктуры в 2025 году "Росводоканал Барнаул" инвестирует порядка 1 млрд рублей.