Барнаульский водоканал выпустил 20 тысяч мальков сазана в Обь

Предприятие продолжает участие в программе по воспроизводству водных биоресурсов Алтайского края

07 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Зарыбление Оби / Фото: Лилия Болатаева

5 ноября в реку Обь барнаульский водоканал выпустил почти 20 тыс. мальков сазана стоимостью более 800 тыс. рублей. Акция – часть ежегодной программы по воспроизводству водных биоресурсов, в которой ресурсоснабжающая организация участвует с 2015 года. Мальков весом по 20 граммов и общей массой около 400 кг выпустили на участке реки в районе Гоньбы.

Зачем нужно зарыбление и какая польза от сазана?

«Это важная часть экологической политики нашего предприятия», – пояснила инженер по охране окружающей среды, эколог "Росводоканал Барнаул" Светлана Филюшова.

Сазан – ценная промысловая рыба, которая приносит значительную пользу водоемам. Она помогает очищать воду, поедая донные водоросли и играя роль "санитара" рек. Мальки сазана быстро адаптируются к новым условиям и легко переходят на естественный рацион. При этом выживаемость рыбы составляет до 90%. За год они вырастут до 2 кг, а в будущем могут достигать длины до 100 см и веса до 32 кг.

Откуда привезли мальков?

Разведением молоди и выпуском его в реку в Алтайском крае занимается рыбное хозяйство в Павловском районе. Сначала специалисты проверяют вес мальков (который должен быть не менее 20 г), а далее молодь доставляют на берег Оби в автоцистерне с подачей кислорода и выпускают в реку.

Зарыбление Оби / Фото: Лилия Болатаева

В этом году к программе воспроизводства биоресурсов также присоединились другие компании региона, использующие воду из Оби для работы. Процесс зарыбления реки координировали представители предприятий программы, сотрудники Министерства природных ресурсов Алтайского края, а также специалисты Алтайского филиала ФГБНУ "ВНИРО", Верхне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод".