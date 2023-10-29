После неудачи на Дальнем Востоке "Барнаул" опустился с четвертого на пятое место в турнирной таблице

29 октября 2023, 17:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Баскетболисты "Барнаула" проиграли во Владивостоке. Матч чемпионата мужской Суперлиги против местного "Динамо" состоялся сегодня и завершился поражением алтайской команды с результатом 84:109.

Самым результативным у проигравших стал капитан Алимджан Федюшин. В его активе 20 очков. У "Динамо" наибольший вклад в победу внес серб Михайло Богданович. Он набрал 25 очков.

После неудачи на Дальнем Востоке "Барнаул" опустился с четвертого на пятое место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата Суперлиги команда Александра Герасимова проведет на своей площадке 4 ноября.

В гости к барнаульцам приедет "Барс-РГЭУ" из Ростова-на-Дону. Дончане сейчас занимают в Суперлиге второе место.