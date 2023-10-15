Баскетболисты "Барнаула" выиграли впервые в сезоне
Следующий матч команда Александра Герасимова вновь проведет дома
15 октября 2023, 21:59, ИА Амител
Баскетболисты клуба "Барнаул" одержали первую победу в сезоне. Матч чемпионата мужской Суперлиги против курских "Русичей" состоялся сегодня в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился уверенной победой алтайских баскетболистов – 112:71.
Счет по четвертям – 23:21, 25:15, 36:9, 28:26. Самым результативным у "Барнаула" стал Данила Чикарев, который набрал 19 очков.
Ранее, на старте сезона, "Барнаул" в матче Кубка России дома проиграл команде "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды и в рамках Суперлиги на выезде уступил "Новосибирску".
Следующий матч команда Александра Герасимова вновь проведет дома. В очередном туре Суперлиги 18 октября "Барнаул" примет "Тамбов".
14:59:53 16-10-2023
Наша команда играет очень слабо. Явно слабее, чем в прошлом году. Из всей команды играет хорошо только два человека - Ильинов и Крылов. Остальные воду в ступе толкут. Даже капитан команды Федюшин сильно сдал и в корзину соперника вообще не попадает. Больно смотреть на это. Выиграли у Курска потому, как там вообще "дети" приехали. Почти дворовая команда. А так - не советую ходить на это мероприятие. Да и стоимость билетов задрали - уже 300 рублей стоит, а смотреть не на что! Народ всем недоволен - и игрой нашей команды, и стоимостью билетов. Многие просто перестали ходить. Думаю, скоро вообще зрительный зал пустой будет.