Бастрыкин потребовал доклад о рубцовских подростках, сушивших одежду на Вечном огне

Сейчас идет расследование уголовного дела по факту осквернения воинского мемориала

09 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения воинского мемориала в Рубцовске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что подростки сушили одежду на Вечном огне мемориала Великой Отечественной войны.

Полиция установила личности несовершеннолетних. Ими оказались трое школьников 2009–2016 годов рождения. Их родителей уже привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.