Бастрыкин потребовал доклад о рубцовских подростках, сушивших одежду на Вечном огне

Сейчас идет расследование уголовного дела по факту осквернения воинского мемориала

09 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения воинского мемориала в Рубцовске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что подростки сушили одежду на Вечном огне мемориала Великой Отечественной войны.

Полиция установила личности несовершеннолетних. Ими оказались трое школьников 2009–2016 годов рождения. Их родителей уже привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – отметили в правоохранительных органах.

Комментарии 10

Гость
Гость

09:55:55 09-07-2025

Какое же избирательное у него внимание)

  13 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:02:15 09-07-2025

серьезно?))

  10 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:04:33 09-07-2025

Если нарушение попало в СМИ, значит дело запросит Бастрыкин.

  4 Нравится
Ответить
Совет
Совет

10:25:43 09-07-2025

Это чат-бот ИИ

  4 Нравится
Ответить
Musik
Musik

10:56:25 09-07-2025

Совет (10:25:43 09-07-2025) Это чат-бот ИИ... если будет результат - почему бы и не?
Мишустин ж говорил про приоритет цифровизации и глобальной госуслуге? вот, свершивается.

  -11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:29:29 09-07-2025

Раньше как было - нахреновертил если - батя дюлей ремнем дал и на этом закончилось.
А сейчас если нахреновертил, глава следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин Александр взял на контроль, все через интернет всё узнали, ищешь в страхе водолазку - извиняешься в Ютубе, удаляешься из всех соцсетей, сидишь дома дрожишь - ждешь батю с ремнем.

  5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:02:48 09-07-2025

Пусть отвечают теперь, заслужили

  2 Нравится
Ответить
гость
гость

12:25:31 09-07-2025

Попали по полной.

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:57:32 09-07-2025

доклад о рубцовских подростках --- А чего там докладывать? Три дебила это сила.

  6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:17:02 09-07-2025

Гость (13:57:32 09-07-2025) доклад о рубцовских подростках --- А чего там докладывать? Т... ну реально, в 16 лет залезли, как так можно-то? ни понятий ни воспитания

  3 Нравится
Ответить
