Бастрыкин потребовал доклад о рубцовских подростках, сушивших одежду на Вечном огне
Сейчас идет расследование уголовного дела по факту осквернения воинского мемориала
09 июля 2025, 09:40, ИА Амител
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения воинского мемориала в Рубцовске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что подростки сушили одежду на Вечном огне мемориала Великой Отечественной войны.
Полиция установила личности несовершеннолетних. Ими оказались трое школьников 2009–2016 годов рождения. Их родителей уже привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – отметили в правоохранительных органах.
09:55:55 09-07-2025
Какое же избирательное у него внимание)
10:02:15 09-07-2025
серьезно?))
10:04:33 09-07-2025
Если нарушение попало в СМИ, значит дело запросит Бастрыкин.
10:25:43 09-07-2025
Это чат-бот ИИ
10:56:25 09-07-2025
Совет (10:25:43 09-07-2025) Это чат-бот ИИ... если будет результат - почему бы и не?
Мишустин ж говорил про приоритет цифровизации и глобальной госуслуге? вот, свершивается.
11:29:29 09-07-2025
Раньше как было - нахреновертил если - батя дюлей ремнем дал и на этом закончилось.
А сейчас если нахреновертил, глава следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин Александр взял на контроль, все через интернет всё узнали, ищешь в страхе водолазку - извиняешься в Ютубе, удаляешься из всех соцсетей, сидишь дома дрожишь - ждешь батю с ремнем.
12:02:48 09-07-2025
Пусть отвечают теперь, заслужили
12:25:31 09-07-2025
Попали по полной.
13:57:32 09-07-2025
доклад о рубцовских подростках --- А чего там докладывать? Три дебила это сила.
14:17:02 09-07-2025
Гость (13:57:32 09-07-2025) доклад о рубцовских подростках --- А чего там докладывать? Т... ну реально, в 16 лет залезли, как так можно-то? ни понятий ни воспитания