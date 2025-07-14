Байкер из Подмосковья попал в ДТП на Harley-Davidson на Чуйском тракте
Мужчину госпитализировали
14 июля 2025, 21:00, ИА Амител
Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
Мотоциклист пострадал при опрокидывании мотоцикла на Чуйском тракте в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 13 июля около 15:30 в селе Камлак.
"42-летний житель Московской области за рулем мотоцикла Harley Davidson не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в ведомстве
Пострадавшего госпитализировали. Полиция проводит проверку.
08:52:50 15-07-2025
Такую лаль переться, чтобы свалиться с мозготрряса.
09:13:07 15-07-2025
Гость (08:52:50 15-07-2025) Такую лаль переться, чтобы свалиться с мозготрряса.... справедливости ради - в Камлаке дорога сложная, там много плохих случаев.
20:05:22 15-07-2025
Musik (09:13:07 15-07-2025) справедливости ради - в Камлаке дорога сложная, там много пл... ну так и не прись туда
09:20:39 15-07-2025
ХарлиДевисон - это непатриотично. Ехал бы на "урале" с коляской проблем бы не было.