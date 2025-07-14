Байкер из Подмосковья попал в ДТП на Harley-Davidson на Чуйском тракте

Мужчину госпитализировали

14 июля 2025, 21:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Мотоциклист пострадал при опрокидывании мотоцикла на Чуйском тракте в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 13 июля около 15:30 в селе Камлак.

"42-летний житель Московской области за рулем мотоцикла Harley Davidson не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в ведомстве

Пострадавшего госпитализировали. Полиция проводит проверку.