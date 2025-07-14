НОВОСТИПроисшествия

Байкер из Подмосковья попал в ДТП на Harley-Davidson на Чуйском тракте

Мужчину госпитализировали

14 июля 2025, 21:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
Мотоциклист пострадал при опрокидывании мотоцикла на Чуйском тракте в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 13 июля около 15:30 в селе Камлак.

"42-летний житель Московской области за рулем мотоцикла Harley Davidson не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в ведомстве

Пострадавшего госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:52:50 15-07-2025

Такую лаль переться, чтобы свалиться с мозготрряса.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:13:07 15-07-2025

Гость (08:52:50 15-07-2025) Такую лаль переться, чтобы свалиться с мозготрряса.... справедливости ради - в Камлаке дорога сложная, там много плохих случаев.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:05:22 15-07-2025

Musik (09:13:07 15-07-2025) справедливости ради - в Камлаке дорога сложная, там много пл... ну так и не прись туда

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:39 15-07-2025

ХарлиДевисон - это непатриотично. Ехал бы на "урале" с коляской проблем бы не было.

  3 Нравится
Ответить
