На Алтае три человека погибли при столкновении иномарки и мотоцикла. Фото

Водитель автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двухколесный транспорт

14 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Три человека погибли при столкновении автомобиля и мотоцикла вблизи села Усть-Кокса Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 14 июля около 00:30. По предварительным данным, 39-летний житель села за рулем Mitsubishi Pajero Sport не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди в попутном направлении мотоциклом "Иж Планета-5", за рулем которого находился 40-летний местный житель.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи скончались оба водителя, а также 39-летний пассажир автомобиля", – рассказали в полиции.

Стражи порядка выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

