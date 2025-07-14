НОВОСТИПроисшествия

На Алтае три человека погибли при столкновении иномарки и мотоцикла. Фото

Водитель автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двухколесный транспорт

14 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Три человека погибли при столкновении автомобиля и мотоцикла вблизи села Усть-Кокса Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 14 июля около 00:30. По предварительным данным, 39-летний житель села за рулем Mitsubishi Pajero Sport не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди в попутном направлении мотоциклом "Иж Планета-5", за рулем которого находился 40-летний местный житель.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи скончались оба водителя, а также 39-летний пассажир автомобиля", – рассказали в полиции.

Стражи порядка выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

12 июля в Алтайском крае в результате ДТП на трассе Бийск – Белокуриха погибли пять человек. Одним из них оказался многодетный священник.

Комментарии 4


Гость

12:04:37 14-07-2025

походу убийство, товарищи. побалакайте там с их селянами-то. все трое пьяные?

  


Гость

12:19:56 14-07-2025

Там на трассе часто туристы летают.
Расстояния большие, движение редкое, это расслабляет и прибавляет скорость.
У части туристов, по крайней, мере.
Там всегда есть риск поймать внезапно появившееся дикое животное, поэтому лучше умеренно пенсионерить. Особенно ночью и днем в дождь.

  


Гость

19:23:14 14-07-2025

Гость (12:19:56 14-07-2025) Там на трассе часто туристы летают. Расстояния большие, ... какие туристы? все трое из одного села! занкомы. я считаю неспроста машина наехала на мотоцикл!

  


гость

00:36:54 15-07-2025

Гость (19:23:14 14-07-2025) какие туристы? все трое из одного села! занкомы. я считаю н... Мутненько ага.

  

