На Алтае три человека погибли при столкновении иномарки и мотоцикла. Фото
Водитель автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двухколесный транспорт
14 июля 2025, 11:00, ИА Амител
Три человека погибли при столкновении автомобиля и мотоцикла вблизи села Усть-Кокса Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 14 июля около 00:30. По предварительным данным, 39-летний житель села за рулем Mitsubishi Pajero Sport не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди в попутном направлении мотоциклом "Иж Планета-5", за рулем которого находился 40-летний местный житель.
"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи скончались оба водителя, а также 39-летний пассажир автомобиля", – рассказали в полиции.
Стражи порядка выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
12 июля в Алтайском крае в результате ДТП на трассе Бийск – Белокуриха погибли пять человек. Одним из них оказался многодетный священник.
12:04:37 14-07-2025
походу убийство, товарищи. побалакайте там с их селянами-то. все трое пьяные?
12:19:56 14-07-2025
Там на трассе часто туристы летают.
Расстояния большие, движение редкое, это расслабляет и прибавляет скорость.
У части туристов, по крайней, мере.
Там всегда есть риск поймать внезапно появившееся дикое животное, поэтому лучше умеренно пенсионерить. Особенно ночью и днем в дождь.
19:23:14 14-07-2025
Гость (12:19:56 14-07-2025) Там на трассе часто туристы летают. Расстояния большие, ... какие туристы? все трое из одного села! занкомы. я считаю неспроста машина наехала на мотоцикл!
00:36:54 15-07-2025
Гость (19:23:14 14-07-2025) какие туристы? все трое из одного села! занкомы. я считаю н... Мутненько ага.