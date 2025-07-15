Белый дом заявил, что Трамп не призывал к ударам по Москве в диалоге с Зеленским
Пресс-секретарь Кэролайн Левитт пояснила, что издание Financial Times вырвало слова из контекста
15 июля 2025, 21:10, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп не призывал Украину к ударам по Москве и Санкт-Петербургу во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Ранее Financial Times сообщила, что американский президент якобы поинтересовался у Зеленского, могут ли ВСУ наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. В Белом доме опровергли подобные домыслы, заявив, что Трамп продолжает работать над завершением конфликта на Украине.
"Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос..." – сказала Кэролайн Левитт.
