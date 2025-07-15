Белый дом заявил, что Трамп не призывал к ударам по Москве в диалоге с Зеленским

Пресс-секретарь Кэролайн Левитт пояснила, что издание Financial Times вырвало слова из контекста

15 июля 2025, 21:10, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп не призывал Украину к ударам по Москве и Санкт-Петербургу во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Financial Times сообщила, что американский президент якобы поинтересовался у Зеленского, могут ли ВСУ наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. В Белом доме опровергли подобные домыслы, заявив, что Трамп продолжает работать над завершением конфликта на Украине.