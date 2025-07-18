"Бесконечный квест". Как чинят автомобили российские автовладельцы в условиях санкций

Запасы давно раскуплены, а китайские аналоги все чаще оказываются крайне сомнительного качества

18 июля 2025, 08:15, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новая проблема возникла у российских автовладельцев – оригинальные запчасти, которые оставались на складах после ухода официальных производителей, давно раскуплены, а китайские аналоги все чаще оказываются крайне сомнительного качества. В итоге ремонт и длится дольше, и обходится дороже. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала, как барнаульские автомастера решают эту проблему.

Житель Ярового Николай Кочеров отмечает, что замена деталей в текущих условиях превращается в "бесконечный квест".

"Сейчас машину чинить в сервисе дорого, поэтому я делаю это сам. Найти новые запчасти трудно, уже даже не рассчитываешь на оригинал, лишь бы подделка качественная была, что в магазинах не часто бывает. На свой страх и риск иногда приходится заказывать на маркетплейсах", – сказал Кочеров.

Владельцы салонов автозапчастей тоже страдают. Изменения в поставках и качестве деталей затрагивают их в первую очередь. Об этом заявил директор магазина "Азия 22" Эдуард Иванов. Он отметил, что больше всего не хватает деталей для Toyota.

"Сейчас они приходят из Арабских Эмиратов. Вроде люди не жалуются. Сейчас уже все ездят на китайских запчастях. Выбора-то нет. Любая сейчас фирма, такие как "Бош", "Джем", "Дэнс", НЖК – они все делаются в Китае, поэтому вариантов нет", – сказал эксперт.

Еще одна проблема – качество деталей невозможно определить на этапе закупки, только после распаковки или когда дело доходит до работы. Зачастую их приходится заказывать и переставлять несколько раз. Директор компании "АТГ" Владимир Дроздовский подчеркивает, что ситуация актуальна для всей России. Но некоторые автосервисы большого кризиса не наблюдают и ищут новые способы решения проблем. В частности, об этом заявил глава магазина "Авто-Кореец" Александр Иващенко.

"Производятся запчасти в том числе и в Китае, гарантию даем на запчасти год, больше, чем даже на оригинал. Поэтому я не думаю, что ситуация как-то ухудшилась. То, что цены стали все сильно дороже, – это да", – сказал он.

Пока салоны запчастей ищут новые пути выхода из кризиса, автовладельцы становятся мастерами по ремонту, разбираются в номенклатуре и локализациях производства хотя бы на минимальном уровне, а потом заказывают комплектующие на маркетплейсах.