Беспилотники ВСУ атаковали Центр космической связи в Дубне
К счастью, персонал не пострадал
22 июня 2026, 20:44, ИА Амител
ЦКС / Фото: официальная страница администрации городского округа Дубна во "ВКонтакте"
Центр космической связи "Дубна" в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.
По сообщению пресс‑службы ГП "Космическая связь", функционирование телевизионного вещания и систем связи не нарушено. Персонал ЦКС не пострадал, в настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий атаки.
Ранее сообщалось, что после удара ВСУ по Воронежу есть пострадавшие, в том числе в тяжелом состоянии. Губернатор Александр Гусев сообщил, что число раненых уточняется.
21:23:07 22-06-2026
Возможно, это уже дело рук Трампа и сколько раз назначал даты окончания событий на окраине! Или ребята такого типа за слова не несут ответственности?
21:42:21 22-06-2026
dok_СФ (21:23:07 22-06-2026) Возможно, это уже дело рук Трампа и сколько раз назначал дат... Он не является стороной конфликта даже, а вы на него такие надежды возлагаете
07:51:23 23-06-2026
Гость (21:42:21 22-06-2026) Он не является стороной конфликта даже, а вы на него такие н...
Он только снабжает одну сторону вооружением и деньгами...
06:43:21 23-06-2026
Пока у нас в стране бардак, так и будет продолжаться, возможно.
Кто-то этим пользуется. Строй сменили, а человечности для своих людей не добавили. (Это не дискриминация, это факт). А что касается Трампа, это полностью их задумка изначально, только сейчас подстраиваются под новые реалии.