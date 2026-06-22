Беспилотники ВСУ атаковали Центр космической связи в Дубне

К счастью, персонал не пострадал

22 июня 2026, 20:44, ИА Амител

ЦКС / Фото: официальная страница администрации городского округа Дубна во "ВКонтакте"

Центр космической связи "Дубна" в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

По сообщению пресс‑службы ГП "Космическая связь", функционирование телевизионного вещания и систем связи не нарушено. Персонал ЦКС не пострадал, в настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий атаки.

Ранее сообщалось, что после удара ВСУ по Воронежу есть пострадавшие, в том числе в тяжелом состоянии. Губернатор Александр Гусев сообщил, что число раненых уточняется.