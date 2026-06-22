НОВОСТИПроисшествия

Беспилотники ВСУ атаковали Центр космической связи в Дубне

К счастью, персонал не пострадал

22 июня 2026, 20:44, ИА Амител

ЦКС / Фото: официальная страница администрации городского округа Дубна во "ВКонтакте"
ЦКС / Фото: официальная страница администрации городского округа Дубна во "ВКонтакте"

Центр космической связи "Дубна" в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

По сообщению пресс‑службы ГП "Космическая связь", функционирование телевизионного вещания и систем связи не нарушено. Персонал ЦКС не пострадал, в настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий атаки. 

Ранее сообщалось, что после удара ВСУ по Воронежу есть пострадавшие, в том числе в тяжелом состоянии. Губернатор Александр Гусев сообщил, что число раненых уточняется.

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НОВОСТИОбщество

украина космос Беспилотники
       

Комментарии 4

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dok_СФ

21:23:07 22-06-2026

Возможно, это уже дело рук Трампа и сколько раз назначал даты окончания событий на окраине! Или ребята такого типа за слова не несут ответственности?

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Гость

21:42:21 22-06-2026

dok_СФ (21:23:07 22-06-2026) Возможно, это уже дело рук Трампа и сколько раз назначал дат... Он не является стороной конфликта даже, а вы на него такие надежды возлагаете

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Гость

07:51:23 23-06-2026

Гость (21:42:21 22-06-2026) Он не является стороной конфликта даже, а вы на него такие н...
Он только снабжает одну сторону вооружением и деньгами...

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Гость

06:43:21 23-06-2026

Пока у нас в стране бардак, так и будет продолжаться, возможно.
Кто-то этим пользуется. Строй сменили, а человечности для своих людей не добавили. (Это не дискриминация, это факт). А что касается Трампа, это полностью их задумка изначально, только сейчас подстраиваются под новые реалии.

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