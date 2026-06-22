После удара ВСУ по Воронежу есть пострадавшие в тяжелом состоянии

Губернатор Александр Гусев сообщил, что число раненых уточняется

22 июня 2026, 19:29, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Губернатор Александр Гусев сообщил о пострадавших в результате удара ВСУ по Воронежу — среди них есть люди в крайне тяжелом состоянии. Точное число раненых пока уточняется, пишет РИА Новости. Однако изначально сообщалось, что в результате атаки БПЛА пострадали три человека.

Глава региона рассказал, что провел заседание оперативного штаба в связи с сегодняшней атакой. Гусев отметил, что территория предприятия все еще осматривается, а данные о количестве пострадавших продолжают уточняться.

Накануне Александр Гусев сообщил, что в Железнодорожном районе Воронежа на отдельных улицах вводится режим чрезвычайной ситуации. Это нужно для скорейшей ликвидации последствий удара беспилотников.

Решение было принято на заседании оперативного штаба — его созвали из‑за ударов Вооруженных сил Украины по городу. По данным губернатора, в результате атаки существенно повреждены верхние этажи одного производственного здания, а также фасады близлежащих многоквартирных домов.

Также ранее глава региона сообщал, что силы ПВО Минобороны РФ обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей над городом.