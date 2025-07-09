Местные жители сообщают о взрывах в небе

09 июля 2025, 07:28, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона ночью 9 июля. Об этом сообщает Shot.

Так, о взрывах в небе рассказали жители Новомосковска Тульской области. В ряде районов и ближайших к городу поселках очевидцы слышали громкие хлопки. С их слов, в некоторых домах задрожали окна. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

Кроме того, силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Очевидцы также рассказали Shot, что звуки взрывов были слышны в районе Зеленограда. На месте падения обломков сейчас работают специалисты.

Помимо этого, губернатор Курской области Александр Хинштейн проинформировал о ночной атаке БПЛА на город Рыльск. В результате налета повреждения получил инфекционный корпус местной ЦРБ и здание скорой помощи. Также пострадали два человека.

"У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ее везут в Курскую областную больницу. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно", – прокомментировал глава региона.

Вечером 8 июля Хинштейн сообщал о налете беспилотников на курский пляж. В результате погибли три человека. Семеро, включая пятилетнего ребенка, ранены.

По данным Росавиации, в московском аэропорту Шереметьево и калужской воздушной гавани Грабцево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.