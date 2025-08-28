Работу нескольких аэропортов приостановили из соображений безопасности

28 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 28 августа украинские дроны массово атаковали четыре региона РФ. О взрывах и вспышках в небе сообщают жители Республики Крым и Севастополя, Краснодарского края, Волгоградской и Самарской областей. Об этом пишет Shot.

Со слов очевидцев, в Севастополе несколько громких взрывов прогремело около 23:00 по местному времени в стороне Камышовой бухты. О звуках пролета БПЛА также проинформировали жители города Саки, Евпатории и Новофедоровки. По уточненным данным, силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. По предварительной информации, объекты городской инфраструктуры не повреждены.

Также беспилотники ВСУ атаковали город Петров Вал в Волгоградской области. Местные жители сообщают о пожаре в районе железнодорожной станции. Аэропорт Волгограда закрыли на вылет и прилет. Известно, что над регионом уже уничтожили несколько воздушных целей.

Согласно информации Telegram-канала, в поселке Афипском Краснодарского края около 03:00 часов жители услышали шесть-восемь мощных взрывов. После этого в районе одного из местных предприятий началось возгорание. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ранее на прием и вылет воздушных судов был закрыт аэропорт Сочи.

О взрывах Shot также рассказали жители Самарской области. Они утверждают, что первые мощные хлопки раздались около 03:20 по местному времени. По предварительным данным, БПЛА попытались атаковать одно из предприятий на окраине города. Там очевидцы заметили дым и зарево от пожара. Ранее в местном аэропорту ввели план "Ковер".