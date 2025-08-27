НОВОСТИПроисшествия

В центре Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар после атаки дронов ВСУ

Пострадавших в ходе происшествия нет

27 августа 2025, 07:34, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 27 августа дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили десять летательных аппаратов в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе. В столице региона из-за падения обломков БПЛА вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Ростове-на-Дону беспилотник врезался в жилой дом. В результате произошел взрыв, после которого загорелась кровля четырехэтажного здания. Площадь пожара составила 250 кв. метров.

По данным главы региона, огонь локализовали. Из дома эвакуировали 15 жильцов и предложили им поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернули на базе школы № 55. 

«Утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Окажем людям необходимую помощь», – заключил Юрий Слюсарь.

Как пишет ТАСС, после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону повреждения получили минимум семь многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил корреспондент информационного агентства с места ЧП.

«Видны повреждения в семи зданиях – это жилые дома, трехэтажные. На проезжей части и тротуарах возле них валяются выбитые стекла и обломки. Прибыли сотрудники правоохранительных органов с переносными лабораториями», – комментирует ТАСС. 

Житель соседнего дома рассказал журналистам, что слышал приближение беспилотника – жужжание продолжалось около 10 секунд, после чего прогремел взрыв.

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:08:30 27-08-2025

Совсем немного времени прошло и такие новости уже воспринимаются обыденно

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:43 27-08-2025

Гость (08:08:30 27-08-2025) Совсем немного времени прошло и такие новости уже воспринима... Ну да, в Барнауле дронов не было, вот и обыденность..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:55 27-08-2025

Четыре года назад Ростовчане такого и представить не могли.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:58 27-08-2025

так а эти переговоры зачем были? что они дали?! почему продолжается это дронирование??

  2 Нравится
Ответить
