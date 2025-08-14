НОВОСТИПроисшествия

Беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атакуют Волгоградскую область

Из-за падения обломков БПЛА в регионе произошла авария на нефтеперерабатывающем заводе

14 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Украинские БПЛА атакуют Волгоградскую область вторую ночь подряд. Местные жители сообщают о взрывах и работе систем ПВО в небе над регионом. Об этом пишет Shot.

Со слов очевидцев, громкие хлопки начали раздаваться после 02:30, самые мощные из них услышали в Красноармейском районе. 

По данным Росавиации, в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков дрона произошел пожар и утечка нефтепродуктов.

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», – цитирует Бочарова Telegram-канал правительства Волгоградской области.

Напомним, 13 августа в результате ночной атаки на регион обломки сбитого беспилотника повредили одну из многоэтажек в Волгограде. Жильцов дома эвакуировали. Губернатор области поручил мэру регионального центра предоставить автобусы и организовать для людей пункт временного размещения.

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область ночью 13 августа

В столице региона обломки беспилотника повредили многоэтажку, жильцов эвакуировали
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия Россия Беспилотники

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

08:58:32 14-08-2025

Мстят фашисты за проигранную Сталинградскую битву в 1942 году.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:09 14-08-2025

А всё потому, что в Волгоградской области не отключили мобильный интернет.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров