Беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атакуют Волгоградскую область
Из-за падения обломков БПЛА в регионе произошла авария на нефтеперерабатывающем заводе
14 августа 2025, 08:30, ИА Амител
Украинские БПЛА атакуют Волгоградскую область вторую ночь подряд. Местные жители сообщают о взрывах и работе систем ПВО в небе над регионом. Об этом пишет Shot.
Со слов очевидцев, громкие хлопки начали раздаваться после 02:30, самые мощные из них услышали в Красноармейском районе.
По данным Росавиации, в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков дрона произошел пожар и утечка нефтепродуктов.
«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», – цитирует Бочарова Telegram-канал правительства Волгоградской области.
Напомним, 13 августа в результате ночной атаки на регион обломки сбитого беспилотника повредили одну из многоэтажек в Волгограде. Жильцов дома эвакуировали. Губернатор области поручил мэру регионального центра предоставить автобусы и организовать для людей пункт временного размещения.
08:58:32 14-08-2025
Мстят фашисты за проигранную Сталинградскую битву в 1942 году.
10:44:09 14-08-2025
А всё потому, что в Волгоградской области не отключили мобильный интернет.