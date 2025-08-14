Из-за падения обломков БПЛА в регионе произошла авария на нефтеперерабатывающем заводе

14 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Украинские БПЛА атакуют Волгоградскую область вторую ночь подряд. Местные жители сообщают о взрывах и работе систем ПВО в небе над регионом. Об этом пишет Shot.

Со слов очевидцев, громкие хлопки начали раздаваться после 02:30, самые мощные из них услышали в Красноармейском районе.

По данным Росавиации, в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков дрона произошел пожар и утечка нефтепродуктов.

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», – цитирует Бочарова Telegram-канал правительства Волгоградской области.

Напомним, 13 августа в результате ночной атаки на регион обломки сбитого беспилотника повредили одну из многоэтажек в Волгограде. Жильцов дома эвакуировали. Губернатор области поручил мэру регионального центра предоставить автобусы и организовать для людей пункт временного размещения.