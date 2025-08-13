Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область ночью 13 августа
В столице региона обломки беспилотника повредили многоэтажку, жильцов эвакуировали
13 августа 2025, 07:30, ИА Амител
В ночь на 13 августа ВСУ атаковали беспилотниками Волгоградскую область. По предварительным данным, силы ПВО уже сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщает Shot.
Со слов жителей Красноармейского района и Волгограда, примерно после 01:00 по местному времени был слышен характерный звук пролета БПЛА, затем последовало пять-семь мощных взрывов.
По данным Росавиации, в аэропорту Волгограда ввели план "Ковер". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.
Обломки сбитого беспилотника упали на одну из многоэтажек в областном центре. Жильцов дома эвакуировали. Об этом губернатор региона Андрей Бочаров сообщил в своем Telegram-канале.
«По состоянию на 02:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», – сказано в публикации.
Глава региона также поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать для людей пункт временного размещения.
07:56:21 13-08-2025
- "Глава региона также поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать для людей пункт временного размещения." ----- Да, ценное указание. В свое время фирма, где я работал субсидировала строительство жилья в Белгородской области, было искушение там поселится, но слава Богу, что Он увел от этой халявы подальше, где пока дроны не долетают.
09:33:33 13-08-2025
Гость (07:56:21 13-08-2025) - "Глава региона также поручил мэру Волгограда предоставить ... В своё время, в коммандировке, в 90х, мы из Белгорода в Харьков за пивом, на электричке ездили.