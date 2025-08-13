В столице региона обломки беспилотника повредили многоэтажку, жильцов эвакуировали

13 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 13 августа ВСУ атаковали беспилотниками Волгоградскую область. По предварительным данным, силы ПВО уже сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщает Shot.

Со слов жителей Красноармейского района и Волгограда, примерно после 01:00 по местному времени был слышен характерный звук пролета БПЛА, затем последовало пять-семь мощных взрывов.

По данным Росавиации, в аэропорту Волгограда ввели план "Ковер". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

Обломки сбитого беспилотника упали на одну из многоэтажек в областном центре. Жильцов дома эвакуировали. Об этом губернатор региона Андрей Бочаров сообщил в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 02:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», – сказано в публикации.

Глава региона также поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать для людей пункт временного размещения.