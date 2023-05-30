Разыгрывают автомобиль, годовой запас любимых продуктов, а также бытовую технику и многое другое

30 мая 2023, 18:20, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqX2R2Xr

Покупки / Фото: ТС "Пятёрочка"

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "Без забот на год вперёд". Она проходит во всех магазинах с 29 мая по 9 июля 2023 года. Рассказываем, какие призы можно выиграть и что нужно для этого сделать.

Подарочная карта номиналом три тысячи рублей

Чтобы поучаствовать в еженедельном розыгрыше карты на покупки в "Пятёрочке", необходимо совершить покупку от 300 рублей и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru.

Годовой запас любимых продуктов из "Пятёрочки"

При регистрации более трёх чеков в неделю на сумму от 300 рублей покупатели получат возможность выиграть годовой запас любимых продуктов, который будут разыгрывать еженедельно до конца акции. Всего в акции участвует 180 таких запасов.

Главный приз – семейный автомобиль

Его может получить любой участник, зарегистрировавший за время проведения акции более десяти чеков от 300 рублей. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Гарантированный приз и возможность выиграть смартфон

После регистрации первого чека каждый гость получает гарантированный приз – промокод на месяц пользования сервисом "Пакет" за один рубль и 1100 баллов на карту Х5 Клуба*.

Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будут разыгрывать смартфон.

За покупки, оформленные в сервисе экспресс-доставки, каждый гость получит возможность принять участие в еженедельном розыгрыше сертификата на приобретение посудомоечной машины.

В акции также предусмотрены призы за покупку товаров от брендов:

"Даниссимо";

Kotex*;

Amstel* (безалкогольное);

"Лоск";

"Персил";

Glade*;

"Туалетный утёнок";

"Черноголовка";

"Чистая линия".

Приобретая продукцию данных партнёров, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше, где среди призов – умные часы, кофемашина, электрогриль, робот-пылесос, а также сертификаты в парфюмерный магазин и многое другое.

"Выгодная дружба"

Ещё "Пятёрочка" даёт друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек.

По итогам – одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru. Общий срок проведения акции: с 29 мая 2023 года по 20 августа 2023 года по московскому времени, включая период выдачи призов победителям.

* Х5 Клуб ("Икс5 Клуб"); Kotex ("Котекс"); Amstel ("Амстел"); Glade ("Глейд")

ООО "Агроторг"

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