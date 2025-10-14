Безработный житель Алтая хотел продать контрафактные алкоголь и табак за 4 млн рублей

Мужчина реализовывал сбыт контрафакта мелким торговцам и частным лицам

14 октября 2025, 13:15, ИА Амител

В Новоалтайске сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного склада с контрафактным алкоголем и сигаретами на сумму почти четыре миллиона рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, продукция принадлежала 37-летнему безработному жителю города.

Полицейские отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили у мужчины крупную партию поддельных товаров. В трех арендованных им гаражах оперативники изъяли около девяти тысяч бутылок водки, коньяка, виски и тоника – в том числе под известными зарубежными брендами, но без акцизных марок. Там же находилось около шести тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки.

Как установили правоохранители, весь контрафакт предназначался для продажи. Мужчина реализовывал его мелким торговцам и частным лицам. Экспертиза подтвердила, что и алкоголь, и табачные изделия были фальсифицированными. Общая стоимость изъятого составила порядка четырех миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ – "Незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции". Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствие продолжает устанавливать происхождение подделки и возможных соучастников, помогавших организовать сбыт опасного товара.