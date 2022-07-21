Горячую воду отключат в 48 домах в Бийске

В Бийске 21 июля отключат горячую воду в 48 жилых домах поселка Котельщиков, сообщает СГК Бийск.

Временное неудобство связано с врезкой нового трубопровода в действующую сеть по улице Петрова.

Под отключение попадают дома по следующим адресам:

• ул. Верхне-цесовская, 93, 93А, 131;

• ул. Дзержинского, 1, 2, 4;

• ул. Кошевого, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

• ул. Петрова, 2, 2/1, 4А, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18,19,20,21,22,23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37;

• ул. Приморская, 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 13;

• ул. Трофимова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 20, 22, 22/1, 22/2, 22/3;

• ул. ТЭЦ-2 тер., 3, 4;

• ул. Челюскинцев, 5.

Энергетики при этом обещают постараться завершить завершить работы побыстрее и подать воду раньше заявленного срока.