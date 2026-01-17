Собрали мнения священников о самых главных мифах, связанных с важным христианским праздником

17 января 2026, 07:15, ИА Амител

Освящение воды на Оби / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Крещение – важный праздник не только для глубоко верующих людей, но и для тех, кто весьма далек от религии. Все дело в том, что традиция окунаться в ледяную прорубь вышла далеко за пределы Церкви. Многие, кто даже ни разу не бывал в храме, 19 января едут к купели, чтобы испытать себя на прочность. А есть и те, кто убежден: купание в ледяной воде на Крещение смывает все грехи, которые накопились за предыдущий год.

Впрочем, священники из года в год высказываются по поводу этих суждений и объясняют, как к этому всему относится РПЦ. О главных мифах Крещения и том, есть ли в них правда, – в материале amic.ru.

1 Обязательно ли верующему окунаться в прорубь на Крещение? Нет. Об этом говорит большинство православных священников. Более того, служители подчеркивают, что этот ритуал не имеет никакого отношения непосредственно к вере. Да, сама идея окунания в прорубь отсылает к тому, как принял крещение Иисус Христос, рассказывал в "Переговорке" на amic.ru настоятель Покровского собора в Барнауле Александр Микушин. Согласно Евангелию, Сын Божий крестился в водах реки Иордан. Но в церковных канонах ничего не сказано о том, что все верующие должны нырять в воду на Крещение. «Сегодня, когда человек добровольно принимает крещение в церкви, он действительно троекратно погружается в воду. Но это происходит именно в храме и совершается один раз в жизни. А то, что сегодня происходит на водоемах, никакого отношения не имеет к крещению Иисуса Христа», – настаивал священнослужитель. Отметим также, что вода в реке Иордан в тот период времени, когда там крестился Иисус, достаточно теплая. В России же на Крещение нередко стоят морозы, поэтому окунаться приходится в ледяную воду. Микушин рассказывал, что люди делают это ради забавы и из-за неправильной трактовки Священного Писания. «Это чисто народная традиция и забава. Баловство. Отчасти в популярности крещенских купаний есть и вина кинематографа. Некоторые идут купаться из чувства гордыни и тщеславия, другие – из ложной трактовки Евангелия и ложного понимания духовной жизни. Если человек подготовлен и хочет, он может окунуться в прорубь, но к вере это не имеет никакого отношения», – высказался он в "Переговорке". Он подчеркнул, что в нашей стране традиция нырять в ледяную воду на Крещение была популярна еще в дореволюционную эпоху, но священники никогда ее не поддерживали.

2 Правда ли, что купание в проруби на Крещение смывает все грехи? Нет. Никакого магического эффекта этот обряд не имеет. Тем более грехи окунанием в прорубь смыть не получится, объяснял Микушин. «Когда люди говорят: "Я год жил, грешил, а 19 января схожу, искупаюсь, и мне все грехи отпустятся", это неправильно и неправда. Не отпустятся», – сказал он в "Переговорке". Священник объяснил, что в христианстве очищать душу принято через другие ритуалы. И они гораздо сложнее, чем купание в проруби.

3 А как тогда очистить душу во время Крещения? Грехи отпускаются на исповеди и причастии. Чтобы очистить душу, человеку нужно прийти в храм, исповедоваться и покаяться. Этому процессу предшествует строгий трехдневный пост.

4 Зачем тогда служители освящают проруби, если сами не рекомендуют купаться? Крестные ходы и освящение водоемов – это церковные традиции, которые пришли к нам из давних времен. Тогда водопроводов не было, поэтому водоемы были единственным источником жидкости, объяснял протоиерей Михаил Бень, который руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии «Откуда брали воду наши предки? В основном из открытых водоемов. Соответственно, на этот водоем выходил священник и освящал его, чтобы все могли набрать воду и в течение года с благоговением употреблять. Так и появилась традиция совершать 19 января крестные ходы к водоему», – рассказывал священник. Но он подчеркивал, что сегодня воду освящают не только на водоемах, но и в храмах. Причем делают это два раза – 19 января и накануне, в Крещенский сочельник. Поэтому если человеку нужна святая вода, получить ее можно после службы в храме.

5 Правда ли, что вода, освященная на Крещение, не портится? Правда. Но Михаил Бень объяснял, что это связано вовсе не со свойствами святой воды, а с условиями ее хранения. «Если вы наберете святую воду в пластиковую бутылку и поставите на солнце, она зазеленеет, как и любая другая. Но христианская традиция говорит нам, что святую воду нужно наливать в небольшой стеклянный сосуд. И стоять он должен там, куда не попадают прямые солнечные лучи. Лучшее место – рядом с иконами святых. Их тоже хранят не на солнце, потому что они выгорают», – говорил представитель Церкви.

6 А обязательно ли набирать святую воду пятилитровками? Вовсе нет. По словам протоиерея Михаила Беня, совсем не обязательно приходит в храмы "с бидонами", желая запастись святой водой на максимально длительный срок. Он убежден, что верующим, которые мыслят рационально, даже небольшой емкости хватит на целый год. «Например, можно взять дома чистый графин, сделать на нем наклейку "святая вода" и поставить его в удобном месте. Затем его нужно наполнить обычной питьевой водой, а сверху добавить немного святой. И этой водой уже можно умываться, пить ее, давать детям. Тогда сосуда хватит на весь год, потому что прихожанин подошел к вопросу расчетливо», – советовал священник. Он подчеркивал, что вся сила кроется не в самой святой воде – это лишь символ. Главное в этом вопросе – искренняя вера человека.