Бийского водителя, устроившего «пьяное» ДТП с тремя погибшими, приговорили к 13 годам колонии

Суд в Бийске признал виновным Владимира Мальцева в совершении «пьяного» ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края. Его обвиняли по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Мужчину приговорили к 13 годам колонии общего режима и на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, потерпевшие А., Х., П. подали к Мальцеву гражданские иски, которые суд также удовлетворил и взыскал компенсацию морального вреда по одному миллиону рублей в пользу каждого. Также был арестован принадлежащий осуждённому автомобиль Mercedes-Benz 350.

Свою вину Мальцев не признал.

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Апелляционная инстанция краевого суда немного изменила приговор, исключив из описательно-мотивировочной части некоторые доказательства. В остальной части приговор суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Напомним, что 12 сентября 2020 года недалеко от Бийска произошло ДТП. Пьяный водитель Mercedes-Benz 350 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21070. В результате ДТП получили травмы и вскоре погибли три человека — отец, сын и дочь.